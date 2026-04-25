Glory 107 staat zaterdag op het programma in de RTM Stage in Rotterdam. Vechtsportliefhebbers kunnen zich opmaken voor een aantal veelbelovende partijen, waaronder het titelgevecht tussen Donovan Wisse en Chico Kwasi in de middengewichtdivisie. Ook wordt zaterdagavond nog wat unfinished business afgehandeld. Zo nemen zwaargewichten Nico Horta en Tariq Osaro het tegen elkaar op. Volg alle gevechten vanaf 18.00 uur hier live.

Superfight Series

Michael Samperi - Said Kabil

Antonio Krajinović - Valentin Knau

Clayton Raven - Albert Ugrincic

Deniz Demirkapu - Mohamed Hamami

Rade Opacic - Colin George

Titelgevecht

Het hoofdgevecht van de avond is het titelgevecht tussen Wisse, de kampioen in de middengewichtdivisie, en Kwasi, de kampioen in de weltergewichtdivisie. Beiden vechten onder de Surinaamse vlag. De twee hebben al langere tijd de wens uitgesproken om tegen elkaar te vechten en krijgen zaterdagavond die kans. Als het Kwasi lukt om Wisse te verslaan, wordt hij de derde vechter binnen Glory die gelijktijdig kampioen is in twee gewichtsklassen. Eerder lukte dat alleen Robin van Roosmalen en Alex Pereira, die tegenwoordig bij de UFC onder contract staat.

Daarvoor moet Kwasi echter eerst zijn landgenoot verslaan, en dat zal een lastige opgave worden. Wisse wordt door sommigen gezien als de beste pound-for-pound-kickbokser van Glory en brak eerder al een record van Pereira door zijn titel zeven keer te verdedigen. Als Wisse wint, behoudt hij voor de achtste keer zijn titel. Eerder deden onder anderen Michael Boapeah, Sergej Braun en Ulric Bokeme al tevergeefs een poging om Wisse’s titel af te nemen. Voor hem valt er inmiddels weinig meer te behalen in de middengewichtdivisie. Daarom zal hij na het gevecht tegen Kwasi de overstap maken naar een hogere gewichtsklasse: de lichtzwaargewichtdivisie.

Unfinished business

De tweede hoofdpartij van de avond is een gevecht in de zwaargewichtdivisie tussen Horta en Osaro. Enkele maanden geleden zouden zij het al tegen elkaar opnemen in de strijd om de zwaargewichttitel na het vertrek van Rico Verhoeven, maar Horta raakte geblesseerd. Uiteindelijk ging Osaro onderuit tegen Mory Kromah, de huidige kampioen van de divisie. Hieronder volgt de volledige line-up van Glory 107.