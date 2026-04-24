Weltergewicht-kampioen Chico Kwasi staat aan de vooravond van een belangrijk titelgevecht. De Purmerender neemt het zaterdag tijdens Glory 107 op tegen middengewicht-kampioen Donovan Wisse. Bij winst voegt hij zich bij een bijzonder rijtje met Robin van Roosmalen en Alex Pereira. Kwasi kwam aanvankelijk uit voor Nederland, maar besloot onlangs om over te stappen naar Suriname. Tegenover Sportnieuws.nl legt hij uit waarom.

Wisse, die door sommigen wordt betiteld als de beste pound-for-pound kickbokser bij Glory, lijkt als favoriet te beginnen aan de wedstrijd. Daar heeft Kwasi geen moeite mee: "Ik heb alles te winnen, natuurlijk heb ik ook wel iets te verliezen, want ik wil gewoon dubbel kampioen worden. Dus als ik verlies, dan verlies ik die kans."

Kwasi is het naar eigen zeggen wel gewend om de underdog-positie aan te nemen: "Ik leef voor dit soort momenten: dat niemand in me gelooft en dat het me toch lukt. Het is me bijna altijd gelukt." Toch snapt de Purmerender goed dat hij door sommige mensen wordt gezien als de favoriet: "Je bent zo goed als je laatste wedstrijd en die heb ik natuurlijk verloren. Ik heb er alles aan gedaan om dit keer anders in de ring te staan."

'Ik dacht: daar gaat mijn kans'

De laatste persoon die tegelijkertijd kampioen was in twee gewichtsklassen bij Glory, is Alex Pereira, die momenteel bij de UFC onder contract staat. Als Kwasi zaterdag wint, zou hij dus de eerste zijn die Pereira evenaart. Pereira en Robin van Roosmalen zijn tot nu toe de enigen die dat is gelukt.

Of Kwasi daar zelf mee bezig is? "Ja", antwoordt hij zonder aarzelen. "Daar droom je van. Ik ben tot nu toe vijf keer kampioen geworden in de weltergewichtdivisie. De middengewichtdivisie is voor mij de juiste stap om dubbel kampioen te worden. Ik hoorde dat die divisie zou verdwijnen, dus ik dacht: daar gaat mijn kans. Maar gelukkig kreeg ik alsnog de mogelijkheid om tegen Wisse te vechten."

Andere nationaliteit

Kwasi vocht tot nu toe al zijn partijen onder de Nederlandse vlag, maar daar komt nu verandering in. De kickbokser heeft kortgeleden besloten om voortaan onder voor Suriname, zijn tweede nationaliteit, uit te komen. "Veel mensen weten niet eens waar Suriname ligt, of wat het is. Daarom vind ik het mooi om die vlag op de voorgrond te brengen"

"Bij de Super Bowl vergat Bad Bunny ons land te noemen, terwijl hij heel Amerika opnoemde", gaat Kwasi verder. "Dus dit is een mooie kans om onze vlag wereldwijd op de kaart te zetten", besluit hij