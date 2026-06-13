VECHTSPORT

LIVE Glory Collision 9 | Superfight Series in volle gang, later vanavond spectaculair titelgevecht

Redactie Sportnieuws.nl • 13 juni 2026 om 17:12 / Update: 13 minuten geleden
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LIVE Glory Collision 9 | Superfight Series in volle gang, later vanavond spectaculair titelgevecht
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Michael Boapeah en Bahram Rajabzadeh. Glory

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Redactie Sportnieuws.nl • 13 juni 2026 om 17:12 / Update: 13 minuten geleden

Glory Collision 9 is inmiddels begonnen: de Superfight Series zijn al van start gegaan in Ahoy. Later op de avond verdedigt zwaargewichtkampioen Mory Kromah zijn wereldtitel tegen Milos Cvjetićanin. Mis niets van de actie. Zo kijk je vanavond live naar de beste kickboksers van Glory.

Glory Collision 9 is live te zien via KIJK. Het evenement in Ahoy startte om 16.30 uur met de Superfight Series. De main card begint om 18.30 uur. Om alle gevechten live te kunnen volgen, betaal je als kijker eenmalig 21,99 euro.

De Superfight Series zijn vanaf 16.30 uur overigens ook gratis te bekijken via TOTO Extra. De main card is exclusief via pay per view op Kijk.nl te zien.

Naast het titelgevecht bij de zwaargewichten staat er ook een lichzwaargewicht Grand Prix-toernooi op de rol. Acht kickboksers strijden in Ahoy op één avond om de wereldtitel. Bahram Rajabzadeh is een van de deelnemers en zorgde in het verleden al regelmatig voor spektakel.

Ook Sportnieuws.nl brengt vanavond live de belangrijkste ontwikkelingen en meest opmerkelijke zaken vanuit Ahoy. Alles is via dit artikel op de voet te volgen.

Superfight Series (vanaf 16:30 uur)

De winnaars zijn vetgedrukt:

  • Andre Santos vs Lounis Saing

  • Mehdi Ait El Hadj vs Figuereido Landman

  • Serkan Ozcaglayan vs Jimmy Livinus

  • Berjan Peposhi vs Deniz Demirkapu

  • Cem Caceres vs Mohammed Hamdi (kwartfinale 1 Grand Prix)

Main card (vanaf 18.30 uur)

  • Bahram Rajabzadeh vs Mohamed Touchassie (kwartfinale 2 Grand Prix)

  • Luis Tavares vs Donovan Wisse (kwartfinale 3 Grand Prix)

  • Michael Boapeah vs Artem Vakhitov (kwartfinale 4 Grand Prix)

  • Halve finale 1 Grand Prix

  • Halve finale 2 Grand Prix

  • Mesud Selimovic vs Illias Hammouche

  • Antonio Plazibat vs Anis Bouzid

  • Finale Grand Prix

  • Mory Kromah vs Milos Cvjeticanin (titelgevecht zwaargewicht)

Glory
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