Glory Collision 9 is in volle gang, met volop spektakel in de lichtgewicht Grand Prix. Later op de avond verdedigt zwaargewichtkampioen Mory Kromah zijn wereldtitel tegen Milos Cvjetićanin. Mis niets van de actie. Sportnieuws.nl houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

In de kwartfinales van de lichtzwaargewicht Grand Prix was direct veel spektakel te zien. Zo moest favoriet Bahram Rajabzadeh het ontgelden. De vechter uit Azerbeidzjan zorgt altijd voor spektakel, zo ook in Ahoy. Alleen hield Mohamed Touchassie - ondanks een bloedende wond boven zijn oog - het hoofd koel en deelde in ronde 2 en 3 rake klappen uit. Daardoor kreeg Rajabzadeh acht tellen. Mede daardoor won Touchassi uiteindelijk de partij. Later op de avond komt de Marokkaan weer in actie

Het tweede gevecht op de main card ging tussen Luis Tavares en Donovan Wisse. Wisse begon sterk, bewoog goed en hield Tavares op afstand. Na twee rondes stond voor. In de slotronde deed hij het wat rustiger aan, maar kwam hij geen moment in de problemen. Daardoor paktij hij met 30-27 een plek in de halve finale.

Aan het prestigieuze toernooi van Glory doen acht kickboksers mee. De winnaar van de avond mag zich de wereldkampioen lichtgewicht noemen.

Bahram Rajabzadeh vs Mohamed Touchassie (kwartfinale 2 Grand Prix)

Luis Tavares vs Donovan Wisse (kwartfinale 3 Grand Prix)

Michael Boapeah vs Artem Vakhitov (kwartfinale 4 Grand Prix)

Halve finale 1 Grand Prix

Halve finale 2 Grand Prix

Mesud Selimovic vs Illias Hammouche

Antonio Plazibat vs Anis Bouzid

Finale Grand Prix

Mory Kromah vs Milos Cvjeticanin (titelgevecht zwaargewicht)

Sem Caceres versloeg in de kwrtfinales zijn tegenstander Mohammed Hamdi. Caceres komt later op de avond opnieuw in actie in de halve finale van de Grand Prix, het achtmanstoernooi bij de lichtzwaargewichten.

Andre Santos vs Lounis Saing

Mehdi Ait El Hadj vs Figuereido Landman

Serkan Ozcaglayan vs Jimmy Livinus

Berjan Peposhi vs Deniz Demirkapu

Cem Caceres vs Mohammed Hamdi (kwartfinale 1 Grand Prix)

Ook Jimmy Livinus blijft door zijn overwinning nog in beeld voor de eindzege. Hij is nu de reserve van het toernooi. Mocht een winnaar door een blessure niet verder kunnen, dan mag Livinus zijn plek innemen.

Naast het titelgevecht bij de zwaargewichten tussen Kromah en Cvjeticanin staat dus ook de lichtzwaargewicht Grand Prix op het programma. In Ahoy strijden acht kickboksers op één avond om de wereldtitel.

Glory Collision 9 is live te zien via KIJK. De main card begint om 18.30 uur. Om alle gevechten live te kunnen volgen, betaal je als kijker eenmalig 21,99 euro.

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