Melvin Manhoef is succesvol geopereerd aan de blessure die hij opliep tijdens Boxing Influencers. In het hoofdgevecht van de avond ging No Mercy door een zware kwetsuur ten onder tegen Roy Meyer.

Manhoef vocht in de hoofdpartij van Boxing Influencers tegen voormalig olympisch judoka Roy Meyer. Laatstgenoemde wist uiteindelijk te winnen, omdat No Mercy niet meer verder kon vechten. Al snel bleek dat Manhoef een volledig doorgescheurde pees in zijn been had en de blessure dus zeer serieus te noemen was. Het zwaargewicht moest al snel na zijn partij naar het ziekenhuis vervoerd worden waar bleek dat hij onder het mes moest.

Het internationaal medisch centrum in Amsterdam deelt nu via Instagram dat de ingreep bij Manhoef goed is verlopen. "Vechtsportlegende Melvin Manhoef in goede handen bij onze orthopedisch chirurg Dr. Bas Pijnenburg. Sterkte en een spoedig herstel gewenst", zo deelt het ziekenhuis bij een foto van dokter Pijnenburg en Manhoef na afloop van de operatie. De vechter is te zien op krukken en zal nog even moeten herstellen voor hij de ring weer in kan.

Roy Meyer

Wanneer Manhoef weer in de ring kan verschijnen is nog de vraag, maar de kans bestaat dat dit weer tegen Meyer zal zijn. De voormalig judoka gaf al aan dat hij bereid is om een rematch tegen de vechtsportlegende aan te nemen. Manhoef zal zich eerst focussen op zijn revalidatie en daarna kijken wat de toekomst voor hem brengt. De vechter, die zelf aandeelhouder is in Boxing Influencers, vecht tot nu toe altijd zelf ook op de kaart. Tijdens de vorige editie nam hij het op tegen Dave Roelvink.

Million Manhoef

Manhoef zijn zoon Million ging zijn vader niet achterna de vechtsportwereld in, maar hij haalde wel de top in het voetballen. De buitenspeler speelt nu meer dan een jaar zijn duels voor Stoke City in Engeland, maar tegenover Sportnieuws.nl vertelde hij dat daar zijn plafond niet ligt. "Hopelijk zou dat kunnen, maar we moeten het natuurlijk stap voor stap bekijken. Ze hebben een aantal jaren niet zo goed gedraaid, maar hopelijk kunnen we dat nu een beetje omdraaien", vertelt Manhoef over mogelijke promotie van Stoke City naar de Premier League.