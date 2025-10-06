Melvin Manhoef moest zondagavond geblesseerd opgeven in zijn hoofdpartij tegen Roy Meyer, maar die blessure lijkt erger dan verwacht. 'No Mercy' zal onder het mes moeten om te kunnen beginnen aan zijn revalidatie.

Manhoef en ex-topjudoka Meyer vochten alsof hun leven ervan afhing, totdat het misging voor No Mercy. Hij moest opgeven met een blessure. Manhoef werd twee keer tegen de grond geslagen, maar het zwaargewicht had last van een gescheurde pees. Tegenover Vechtsportinfo vertelt het team van Manhoef dat hij onder het mes moet om zich te laten behandelen aan die pees. Na zijn gevecht vertrok het zwaargewicht direct richting het ziekenhuis.

Door de blessure van Manhoef pakte Meyer de zege en de oud-judoka wil graag door in het boksen. "De eerste trainingen dacht ik bij mezelf: Roy, waar ben ik aan begonnen? Judo en boksen zijn echt twee werelden van verschil. Bij judo ben je heel fysiek in je lichaam aan het knijpen en bij boksen is het vooral conditie in hart en longen, dus ik wist niet wat ik meemaakte. Maar ik heb een missie. Ik word steeds beter en beter en heb nog lang niet mijn top bereikt.""

Judoka Meyer

De 34-jarige Meyer deed als judoka mee aan de Olympische Spelen, waar hij geen medaille won. Wel was hij succesvol op WK's en EK's, met vier individuele bronzen medailles en één derde plek met TeamNL. Manhoef is één van de beste kickboksers die Nederland ooit heeft gehad. De inmiddels 49-jarige Nederlander won diverse titels en is de vader van profvoetballer Million Manhoef, die actief is bij Stoke City.

Dave Roelvink

Bij het achtmanstoernooi, dat op dezelfde avond werd gehouden, was Dave Roelvink de onvervalste winnaar. Na drie overwinningen pakte hij de 100.000 euro en dat bedrag doneerde hij aan War Child. Tijdens de vorige editie van Boxing Influencers vocht Roelvink nog tegen Manhoef. De influencer en zoon van de bekende zanger ging toen nog keihard ten onder tegen het zwaargewicht.

Roelvink won in de finale van Quincy Kluivert, de zoon van oud-voetballer Patrick. De DJ en influencer feliciteerde Roelvink na afloop met zijn zege. "Hij heeft zeker zijn statement gemaakt. Maar, voor mij is het een euforisch gevoel dat ik de ring in stap. Dat is voor mij al een overwinning", zo zei hij tegenover Sportnieuws.nl.