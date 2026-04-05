De Slowaakse politie heeft vijftig kilogram drugs in beslag genomen in de stad Malacky. De verdachte: MMA-vechter Simon Michalek.

De politie zegt dat Michalek sinds 2025 drugs zou hebben ingekocht om die door te verkopen. Het zou vooral gaan om methamfetamine. Die drugs zouden niet alleen uit Slowakije komen, maar ook uit andere landen, en dan vooral uit Nederland.

"Volgens het tot nu toe verkregen bewijsmateriaal zou de verdachte vanaf 2025 verdovende en psychoactieve stoffen – met name methamfetamine – hebben aangeschaft met het doel deze aan anderen te verkopen. Deze stoffen werden niet alleen uit Slowakije, maar ook uit het buitenland (met name Nederland) geïmporteerd", zo schrijft de politie in een persbericht.

Bij huiszoekingen vond de politie de drugs op meerdere plekken, onder meer bij zijn woning in Malacky en in een Renault Master. In dat voertuig lagen vijftig plastic zakken van elk één kilo. Onderzoek wees uit dat het inderdaad om methamfetamine ging.

Volgens de politie zou met deze hoeveelheid in theorie ongeveer één miljoen doses kunnen worden gemaakt. "Theoretisch gezien hadden met deze hoeveelheid tot wel 1.000.000 individuele doses van de drug geproduceerd kunnen worden", zo besluit de Slowaakse politie het persbericht.

De politie heeft voor de inval eerst uitgebreid onderzoek gedaan. Daarna zijn agenten in actie gekomen om op meerdere plekken te zoeken. Daarbij kregen de gewone agenten uit het district Malacky hulp van een speciale, zwaarder uitgeruste eenheid uit de Slovaakse hoofdstad Bratislava.

Michalek is vooral bekend van zijn gevechten in de organisatie OKTAGON. Hij is 28 jaar oud en in Slowakije geldt hij als een bekende naam in de sport. Ook zijn broer David is actief in de vechtsport. Als Michalek schuldig wordt bevonden, kan hij tien tot 25 jaar cel krijgen.