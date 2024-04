MMA-vechtster Germaine de Randamie redt het niet tegen Norma Dumont bij UFC-terugkeer

De Nederlandse MMA-vechtster Germaine de Randamie heeft bij UFC Vegas 90 verloren van Norma Dumont. De 39-jarige Utrechtse keerde na bijna vier jaar terug in de octagon. Beide vrouwen zijn bantamgewichten.

De Braziliaanse Dumont (33) kreeg De Randamie in zowel de eerste als derde ronde op de grond. Da's op zich geen ramp, maar Dumont zat bovenop, kon wat stoten uitdelen en had overduidelijk de controle. Daardoor was het voor de jury niet zo lastig om een winnaar aan te wijzen. Dumont won op unanimous decision. De exacte uitslag: 29-28, 29-28, 29-28. Voor Dumont was het haar vierde zege op rij.

Onderuit

Het ontbrak 'The Iron Lady' zeker niet aan lef en agressie. Ze deelde in het begin uit met haar gevreesde benen. Na een van die trappen glipte ze onderuit en viel ze op haar rug. Dumont sprong erbovenop, als een leeuw die een verlamde prooi bespeurt. In de tweede ronde leek de Utrechtse voor een ommekeer te kunnen zorgen, mede door stevig elleboogwerk. In de derde ronde was het voor Dumont met haar eerste inzet raak. GdR hing tegen de touwen. Dumont had de regie stevig in handen en die slotronde eindigde met De Randamie wederom tegen het canvas gewerkt.

Germaine de Randamie

In 2017 werd The Iron Lady de eerste UFC-kampioen in het vedergewicht door de Amerikaanse Holly Holm te verslaan. Tegelijkertijd werd ze ook de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit bij de grootste MMA-organisatie van de wereld. De Nederlandse heeft binnen de MMA veertien partijen gevochten, waarvan zij er tien heeft gewonnen en vier verloren. Nu staat ze dus op vijftien partijen en vijf nederlagen.