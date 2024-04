MMA-vechtster Germaine de Randamie keert na bijna vier jaar terug, maar denkt ook aan pensioen: 'Dan stop ik direct'

Zaterdag tijdens UFC Vegas 89 is de sensationele UFC-comeback van Germaine de Randamie na 3,5 jaar afwezigheid. 'The Iron Lady' neemt het op tegen Norma Dumont, de nummer 11 van de ranking in het bantamgewicht.

De Randamie wordt over drie weken 40 jaar, maar dat remt haar niet af. VZa om 21.00 neemt ze het op tegen de Braziliaanse Norma Dumont, in haar eerste gevecht sinds 4 oktober 2020. De gewichtsklasse is bantamgewicht, wat betekent dat de vrouwen niet meer dan 61,2 kilogram mogen wegen. Haar grote motivatie om toch weer de octagon in te stappen, is haar zoon. Ze wil graag een voorbeeld voor hem zijn.

In 2017 werd The Iron Lady de eerste UFC-kampioen in het vedergewicht door de Amerikaanse Holly Holm te verslaan. Tegelijkertijd werd ze ook de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit bij de grootste MMA-organisatie van de wereld. De Nederlandse heeft binnen de MMA veertien partijen gevochten, waarvan zij er tien heeft gewonnen en vier verloren.

Een voorbeeldfunctie

Vorig jaar maart werd haar zoontje Isaiah geboren. Het is duidelijk dat Isaiah dé reden is dat De Randamie haar comeback maakt. "Ik wil een voorbeeld zijn voor hem en hem trots maken", vertelt ze in een interview met het AD. "Ik wil dat hij later zegt: "Mama is mijn voorbeeld." Zelfs tijdens haar zwangerschap dacht de Nederlandse vechter er al aan om terug te keren in de octagon.

Isaiah gaat niet mee naar Las Vegas voor de spectaculaire UFC-comeback van zijn moeder. De Randamie is ervan overtuigd dat je een kind niet moet blootstellen aan geweld. "Ik kan een klap krijgen, naar de hotelkamer komen met een dik oog. Hij snapt dat niet en ziet alleen dat mama pijn heeft. Dat kan een trauma opleveren", aldus De Randamie. "Het is geen gezonde omgeving voor een kind. Zodra mijn zoon bewust is van het feit wat ik doe, stop ik ook direct."

Gevecht UFC Vegas 89

Doordat haar motivatie anders is dan voorheen, gaat The Iron Lady het gevecht heel ontspannen in. Daarnaast weet ze ook wat ze kan verwachten. Door haar sublieme techniek als kickbokser, wil iedereen haar zo snel mogelijk naar de grond werken. Daar valt op te anticiperen.

Als ze wint, dan zou ze maar al te graag tegen de kampioen willen vechten. De ideale situatie voor De Randamie is dat ze vanavond wint, tegen de kampioen vecht, de kampioensgordel pakt, die vervolgens in Nederland verdedigt en dan haar handschoenen ophangt. Dat traject wil ze zaterdag aanvangen met een vroegtijdige beslissing. "Ik moet een statement maken", legt ze uit. "Daar kennen mensen mij ook van. De divisie is ingedut, laten we eerlijk zijn. Als ik haar platsla, heb ik een betere case om voor die belt te vechten."