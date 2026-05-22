Oud-bokser Rudy Koopmans heeft zijn licht laten schijnen op de partij tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk. De 78-jarige ex-atleet trekt een harde conclusie: hij gunt zijn landgenoot de wereld, maar denkt wel dat hij kansloos is.

Aanstaande zaterdag is het voor Verhoeven tijd voor de grootste test uit zijn carrière. Dan neemt hij het voor de piramides van Gizeh op tegen de ongeslagen bokskampioen Usyk. Nog niemand kreeg het voor elkaar om de Oekraïner op punten te verslaan, laat staan op een knock-out. Verhoeven gaat dit wel proberen, maar Koopmans ziet het dus somber in.

'Verhoeven is kansloos'

Tegenover het Algemeen Dagblad vertelt de 78-jarige ex-bokser dat hij het Verhoeven 'gunt en het leuk zou vinden als hij wint'. Toch moet Koopmans ook een reële conclusie trekken en stellen dat de Nederlander 'kansloos' is tegenover The Cat uit Oekraïne. Volgens de ex-bokser is het 'een sprookje' als Verhoeven zou winnen. "Rico kan best wel boksen. Maar best wel kunnen boksen of boksen tegen de wereldkampioen, dat is een ander verhaal."

Koopmans begrijpt in ieder geval wel waarom Verhoeven het gevecht aan heeft genomen. Voor alleen al het financiële aspect had de oud-knokker 'tegen iedereen wel willen boksen'. Hij geeft Rico 'groot gelijk'. "Rico pakt geloof ik 20 miljoen en Usyk krijgt 100 miljoen. Hierna kan hij gelijk stoppen. Dan heeft hij zat verdiend. De vraag is alleen of hij het nog kan opmaken, al die centen", is het boksicoon duidelijk.

Rudy Koopmans

In de jaren 80 was de nu 78-jarige Koopmans een ware alleenheerser in het boksen in Europa. Zo vocht hij in 1982 al onder het toezien van maar liefst 11.000 mensen in het Rotterdamse Ahoy tegen Alex Blanchard. Ook bokste Koopmans in 1988 tegen de wereldkampioen kickboksen Rob Kaman. Een partij die hij naar eigen zeggen had gewonnen, maar het gevecht werd onbeslist gemaakt. Mede omdat Koopmans zijn opponent niet knock-out mocht slaan en andersom wel.

Koopmans ziet in dat er in het boksen 'altijd een verrassing kan voorkomen', maar hij gaat er bij Verhoeven niet vanuit. Dan moet de Nederlander vooral 'mazzel hebben'. Echter ziet Koopmans wel dat normaal gesproken een kickbokser tegen een bokser van het kaliber Usyk kansloos is.

