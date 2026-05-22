Rico Verhoeven gaat zaterdag een bijzondere uitdaging aan. Hij maakt de overstap van kickboksen naar boksen en neemt het meteen op tegen kampioen Oleksandr Usyk. De Nederlander is in ieder geval al verzekerd van een nieuwe carrière.

Verhoeven krijgt ongeacht de uitslag van zijn wedstrijd om de wereldtitel van bond WBC tegen Usyk een nieuwe kans als bokser. "We houden hem erbij, of hij nu wint of verliest", beloofde Turki Al-Sheikh tijdens een persconferentie in The Grand Egyptian Museum. "Hij gaat ook vechten op andere grote evenementen. Het is een legende."

Turki Al-Sheikh is de bedenker van het gevecht tussen de beste bokser van deze eeuw en de meest succesvolle kickbokser aller tijden, die op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Hij deed vorig jaar afstand van zijn wereldtitel bij Glory.

Miljoenengevecht

De 44-jarige miljardair uit Saudi-Arabië zwijgt over het prijzengeld, net als Verhoeven en Usyk. Maar volgens internationale media stapt Usyk de ring niet in voor minder dan 100 miljoen dollar, ruim 86 miljoen euro. De beloning voor Verhoeven, die een nieuwe uitdaging heeft gevonden in het boksen, zal een stuk lager maar eveneens riant zijn.

Turki Al-Sheikh is een vertrouweling van kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië. Hij liet Usyk tegen Tyson Fury boksen en toptennissers voor veel geld aan een minitoernooi deelnemen. De miljardair was eigenaar van de Spaanse voetbalclub Almería en ging vorig jaar naar een UFC-gevecht met Cristiano Ronaldo, de Portugese voetbalvedette die bij de Saudische club Al-Nassr ruim 200 miljoen euro per jaar zou verdienen.

'Dankbaar'

Volgens mensenrechtenorganisaties leidt Saudi-Arabië met het organiseren van spectaculaire sportevenementen de aandacht af van onderdrukking van vrije meningsuiting en andere schendingen van de mensenrechten in het land dat het WK voetbal in 2034 mag houden. "Zonder onze kroonprins was de wedstrijd van zaterdag om de wereldtitel niet mogelijk geweest", zei Turki Al-Sheikh. "Dankzij hem zien we de laatste jaren steeds grotere bokswedstrijden. We moeten hem dankbaar zijn."

Het gevecht tussen Verhoeven en Usyk vindt zaterdagavond plaats bij de piramides van Gizeh in Egypte.

