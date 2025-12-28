Gradus Kraus heeft een datum voor zijn volgende bokswedstrijd. De Nederlander gaat boksen in Londen tijdens de Copper Box show en op 31 januari keert hij dus terug in de ring.

Kraus is op dit moment een van de grote bokssensaties uit Nederland. De 24-jarige topbokser pakte onlangs in Rotterdam de Europese titel door te winnen van zijn 33-jarige opponent Rostam Ibrahim. Een waar hoogtepunt in een geweldig 2025 voor Kraus. De Nederlander vocht zeer regelmatig en verloor geen enkele keer, waardoor hij veel naam maakte in de bokswereld. Zijn echte hoogtepunt kwam echter van zijn vrouw, want die is zwanger van het tweede kindje van Kraus.

Het is algemeen bekend dat Kraus een echte familieman, want bij de opkomst van elke partij zet hij zijn dochtertje in het zonnetje. De twee komen altijd gezamenlijk op en doen dan een dansje om het publiek te vermaken. Tot nu toe een goed ritueel, want Kraus verloor nog geen wedstrijd. De Nederlander traint ook regelmatig met het team van de boksbroers Tyson en Tommy Fury en in zijn volgende partij mag hij het ook weer laten zien in Engeland.

Volgende partij

De volgende wedstrijd van Kraus zal plaatsvinden op de Copper Box show in Londen. De organisatie kondigt met een prachtige video aan dat de Nederlander op de kaart zal vechten. Zo wordt hij een 'wereldwijde superster in de maak die klaar is om de wereld te bestormen' genoemd. Volgens de organisatie is het aankomende gevecht voor Kraus een 'zeer spannend nieuw hoofdstuk' voor de bokser.

Wie de tegenstander wordt van Kraus is nog niet bekend. Dat is voor de Nederlander een veelvoorkomend probleem. Hij vertelde eerder al dat veel tegenstanders een partij tegen Kraus afzeggen. "Voor mijn laatste wedstrijd zeiden eerst vijf tegenstanders af. Daar word je gek van. Niemand kan in de toekomst kijken, maar volgend jaar hopen we gewoon wereldkampioen te worden om eerlijk te zijn", zo zei Kraus in gesprek met het Algemeen Dagblad.