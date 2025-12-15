Een van de Nederlandse sporters die in 2025 als een komeet omhoog is geschoten, is bokser Gradus Kraus. De kersverse Europees kampioen heeft ook nog een kindje op komst. Onlangs was de gender reveal party van Kraus en zijn partner.

Topbokser Gradus Kraus (24) en zijn vriendin Donna zijn in verwachting van hun tweede kindje. De baby wordt in 2026 verwacht. Hun dochter Giana (4) is al beroemd in het bokswereldje. Zij vergezelt haar vader bij de walk-on voor boksgevechten. Dan doen ze samen een tot in de puntjes voorbereid dansje.

Tweede kind Gradus Kraus

Kraus postte maandag op Instagram beelden van het feestje waarop het geslacht van de aanstaande kleine wordt onthuld. Giana mag op de knop drukken. Het shirtje van Gradus Kraus is blauw en dat bleek ook de kleur te zijn van de rook die vervolgens opsteeg. Kortom: hun tweede kindje wordt een jongen.

Knock-out

Kraus maakt er een gewoonte van om zijn opponenten in een mum van tijd knock-out te meppen. "Voor mijn laatste wedstrijd zeiden eerst vijf tegenstanders af", zei Kraus in het AD in de aanloop naar de bout waarmee hij Europees kampioen werd. "Daar word je gek van. Niemand kan in de toekomst kijken, maar volgend jaar hopen we gewoon wereldkampioen te worden om eerlijk te zijn."

Albert Kraus

Kraus groeide op in een kickbokswereld, wat niet verrassend is met een vader als Albert Kraus, de allereerste K-1 World MAX-kampioen. Toch kwam het beslissende duwtje richting boksen uit zijn directe omgeving. "Papa moest het ook hebben van zijn boksen", blikt Gradus terug op zijn eerste stappen in de vechtsport.

"Peter (Fury, red.) zag een wereldkampioen en zei: 'gooi je scheenbeschermers aan de kant, ga boksen'. En als die twee het zeggen, dan hoef ik niet te twijfelen en ga ik dat gewoon doen. En we zijn aardig goed op weg."