De Nederlandse UFC-vechter Reinier de Ridder moest enkele dagen geleden halsoverkop op zoek naar een nieuwe tegenstander. Daarbij heeft hij een collega tegen zich in het harnas gejaagd. Volgens UFC-middelgewicht Paulo Costa heeft De Ridder een partij met hem afgewezen.

De Ridder zou oorspronkelijk op 19 oktober de hoofdpartij van UFC Vancouver vechten tegen de Mexicaan Anthony 'Fluffy' Hernandez. Een grote kans voor de Nederlander, want bij een overwinning zou hij grote kans maken op een titelgevecht tegen kampioen Khamzat Chimaev. Hernandez haakte echter geblesseerd af en dus moest er een vervanger gevonden worden. De Ridder neemt het nu op tegen de huidige elf van de ranking Branden Allen.

Paulo Costa

Nadat bekend werd dat De Ridder het tegen Allen op zou nemen, liet de Braziliaan Paulo Costa van zich horen. 'The Eraser' is op dit moment de nummer dertien van de rankings en hij zegt dat hij in eerste instantie werd gebeld om het tegen de Nederlander op te nemen. Volgens Costa zou De Ridder echter een partij met hem hebben afgewezen.

Op X legt Costa de situatie uit. "Ik heb iets anders gezien, dus ik ga het nog één keer zeggen. De UFC heeft mij gebeld om over vier weken een hoofdpartij van vier rondes te vechten. Ik kwam met een tegenbod, drie rondes in oktober of vijf rondes in november. De UFC zei dat 'gayridder' dat heeft geweigerd. Vraag mij niet waarom. Ik weet waarom hij heeft afgewezen, maar ik ga niet zeggen waarom."

I saw something different out there, so i gonna say it again.

The UFC called me to fight 5 rounds in 4 weeks, I asked for 3 rounds in 4 weeks or 5 rounds in November. The UFC says: gayRidder declines. 👍



Don’t ask me why . I know but I will not say it .🙏 — Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) September 16, 2025

Eerdere afwijzing

Nadat De Ridder zijn partij van Robert Whittaker won, gingen er geruchten over een eventueel partij met Costa in november. Voordat zijn gevecht in Vancouver werd aangekondigd, gaf de Nederlander al aan dat hij daar weinig interesse in heeft. "Het doet mij niks. Hij was hier laatst in Breda toen ik er ook was. Hij trainde met de kickboksjongens van mijn gym. Hij wilde niet eens met mij trainen. Misschien dat er ooit een partij komt, maar ik denk dat hij op dit moment niet op mijn niveau zit."