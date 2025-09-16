UFC-vechter Reinier de Ridder krijgt een nieuwe tegenstander in Vancouver volgende maand. De Nederlander zag een titelgevecht hoopt binnenkort te mogen vechten om de titel en krijgt nu een nieuwe opponent aangewezen doordat Anthony Hernandez geblesseerd is.

Hernandez heeft zich vanwege een blessure teruggetrokken uit het evenement. Hij zou in het middengewicht vechter tegen De Ridder. In plaats daarvan zal de Nederlander (nummer 4 van de wereld) het opnemen tegen Brendan Allen.

De nummer 11 van de wereldranglijst won tijdens UFC 318 in juli van Marvin Vettori. Allen won acht van zijn tien laatste gevechten en heeft de op een na meeste submissions op zijn naam staan in de geschiedenis van de UFC-middengewichtsklasse.

Titelgevecht

De Ridder hoopt op termijn te mogen vechten om de titel. Op die kans zal hij nog even moeten wachten. Hij is nog twee zeges verwijderd een titelstrijd. De winnaar van het gevecht tussen De Ridder en Hernandez zou het dit jaar nog mogen opnemen tegen de Fransman Nassourdine Imavov, de nummer twee van de ranglijst, maakte UFC-baas Dana White eerder bekend.

Als hij in Vancouver zou winnen, mag hij het opnemen tegen Khamzat Chimaev. De geboren Rus, uitkomend voor de Verenigde Arabische Emiraten, is sinds vorige maand kampioen in het middengewicht.

Aan Hernandez had De Ridder in moeilijke tegenstander gehad. De 31-jarige Amerikaan beter bekend als Fluffy, is zesde op de wereldranglijst. Hij staat te boek als een explosieve vechter met een uitstekend grondspel.

Droomstart

Sinds zijn overstap naar de UFC eind vorig jaar is De Ridder bezig aan een droomstart. Gerald Meerschaert, Kevin Holland en Bo Nickal konden hem niet afstoppen. Het absolute hoogtepunt volgde in juli, toen hij in Abu Dhabi de voormalige kampioen Robert Whittaker versloeg. Na een slopende strijd over vijf ronden kreeg hij de zege mee op basis van een verdeelde jurybeslissing.