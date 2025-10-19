Yousri Belgaroui pakte zaterdagnacht zijn eerste zege in de UFC door in zijn debuut te winnen van Azamat Bekoev. De Nederlander is van mening dat de Rus een wel heel grote mond had voor de partij en daarom had hij achteraf nog wat woorden over voor zijn opponent.

Waar Reinier de Ridder zijn partij verloor in het hoofdevenement, was het bij het kamp van Belgaroui juist feest. Na een aantal eerdere mogelijkheden kreeg de Tunesische Nederlander zijn kans in de UFC en die pakte hij met beide handen aan. Belgaroui bestookte zijn opponent Bekoev met constante combinaties en dat werd de Rus in ronde drie te machtig. Bekoev kon zich niet meer verdedigen en ook stoten uitdelen lukte hem niet meer, waardoor de scheidsrechter het gevecht stopte.

'M*therfucker, je hebt niks op mij'

In de kooi toonde Belgaroui respect voor zijn tegenstander, maar achteraf liet hij toch zijn frustratie blijken. Volgens hem had Bekoev tijdens de weging en staredown een erg grote mond en onderschatte hij de Nederlander. Belgaroui roept toekomstige tegenstanders op dat niet meer te doen. "Hij heeft me echt enorm onderschat. Ik hoorde hem al weken geleden onzin praten. Ik dacht eerst dat hij de spanning voor het gevecht wilde opbouwen. Dat is goed voor hem, goed voor mij en goed voor het bedrijf. Maar ik bleef doorgaan en toen werd wel duidelijk dat hij echt naast zijn schoenen loopt."

Volgens Belgaroui ging het pas echt mis bij de staredown. "Hij zei tegen mij: 'Geef me het beste gevecht dat je me kunt geven'. Alsof ik daar was om te verliezen, maar dat ik nog wel wat tegenstand zou bieden. Toen dacht ik: 'M*therfucker, je hebt niks op mij'. Wie denk je dat je bent dan en wat wil je gaan doen? Je kan wel vechten, maar ik ben geen prutser. Ik zag in zijn ogen dat zijn verwachting toen veranderde. Toen wist hij dat het een echt gevecht zou worden. Hij wist dat ik hier voor een echt gevecht zou komen."

Yousri Belgaroui goes OFF on Azamat Bekoev for underestimating him at #UFCVancouver: "Motherf*cker, you've got nothing for me." pic.twitter.com/pETnjoeTL0 — MMA Junkie (@MMAJunkie) October 18, 2025

Mogelijke volgende tegenstander

Na de zege daagde Belgaroui geen vechter in het bijzonder uit voor zijn volgende gevecht. Online wordt één opponent in het bijzonder vaak genoemd: Sharaputin 'The Bullet' Magomedov. De knokker, die bekend staat om zijn wilde vechtstijl en zijn glazen oog, staat altijd garant voor spektakel en fans denken dat een partij met Belgaroui voor vuurwerk zal zorgen.