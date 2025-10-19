Op indrukwekkende wijze won Yousri Belgaroui zondagochtend (Nederlandse tijd) zijn debuut bij de UFC. De 33-jarige Amsterdammer gebruikte zijn kickbokservaring bij Glory om voor een verrassing te zorgen in het middengewicht. Belgaroui versloeg met een technische knock-out zijn tegenstander Azamat Bekoev in Vancouver.

De Nederlandse debutant maakte de Amerikaanse avond flink goed. In het main event moest landgenoot Reinier de Ridder namelijk zijn eerste nederlaag slikken in de UFC. Maar waar de deur voor hem dichtging, gaat-ie voor Belgaroui wagenwijd open. De Nederlander sloeg Bekoev zo vaak in z'n gezicht, dat de scheidsrechter al snel in de derde ronde genoeg gezien gehad. Hij sprong tussenbeide en beëindigde het gevecht met een zege voor de Nederlander.

'Waar is mijn riem?'

Azamat ging nog net niet neer, maar was daar ook niet ver van verwijderd. Hij was duidelijk niet opgewassen tegen de rake klappen van de Nederlander. 'Babyface Assasin' noemde het een grote eer dat hij voor zo'n groot publiek in Canada mocht vechten en zijn kans greep. "Waar is mijn riem", grapte Belgaroui meteen na afloop in het gesprek met voormalig vechter Daniel Cormier. "Volgens mij moet ik nog heel veel werk verzetten. Daarom ben ik hier begonnen met de ladder te beklimmen. Ik ben blij met deze start."

Schitterend gebaar voor kleine Semmy

Na die woorden wilde Cormier het gesprek beëindigen, maar zorgde Belgaroui voor een opmerkelijk en mooi moment. Hij greep de microfoon en deed een oproep aan het publiek in Vancouver. Hij hoopte dat de duizenden in de zaal mee wilden werken aan een gebaar voor een jongetje in Nederland. "Sem gaat door een moeilijke tijd, willen jullie wat voor hem doen? Hij is een groot fan van de film 300. Kennen jullie dat moment van ahoe, ahoe, ahoe? Willen jullie dat meedoen voor kleine Semmy?" Hij kreeg het publiek mee en bedankte ze met veel liefde.

Debuut bij de UFC

Belgaroui maakte jarenlang al indruk bij kickboksorganisatie Glory en maakte pas recent de overstap naar de UFC. Hij won een gevecht in de talentenjacht van UFC-baas Dana White (Contender Series), maar kreeg nog geen contract. Inmiddels bewijst de Nederlander met Tunesische roots het ongelijk van de markante Amerikaan met zijn debuutzege bij de grote jongens tegen de Rus Bekoev.