Reinier de Ridder verloor zijn laatste partij op tragische wijze tegen Brendan Allen, maar hij is de hoop op een titelgevecht titel zeker nog niet vergeten. Na een reactie op zijn verlies heeft de Bredanaar ook weinig lovende woorden over voor de huidige kampioen Khamzat Chimaev.

De Ridder ging in oktober ten onder tijdens UFC Vancouver in Canada. Hij vocht daar de hoofdpartij tegen de Amerikaanse top 10-vechter Allen. De worstelaar uit de Verenigde Staten bleek die avond veel te sterk voor de Nederlander. In een reactie achteraf vertelde De Ridder dat hij veel te ver was gegaan met zijn lichaam en zichzelf te veel had belast. Dat was volgens hem een belangrijke oorzaak van het verlies. Direct na de partij kwam er echter ook al een uitleg van De Ridder, maar die kwam van een nepaccount.

Dat nepaccount gaf ook een verklaring na het verlies en veel mensen dachten dat dit De Ridder zelf was. Zo ook de kampioen Khamzat Chimaev. De huidige titelhouder in de middelgewichtdivisie verweet de Nederlander dat hij opgaf in de partij met Allen. De Ridder geeft nu een interview waarin hij uithaalt naar Chimaev, die zich dus voor de gek liet houden door het nepaccount.

'Hij is duidelijk in de war'

In gesprek met Home of Fight vertelde hij over Chimaev, die dus in het nepaccount trapte. "Hij dacht dat die X-pagina echt was. Hij is duidelijk in de war", vertelt de glimlachende De Ridder. "Iedereen zag wel dat ik het niet was, behalve Chimaev. Eerst goed lezen en dan pas praten. Hou die titel maar vast, ik kom hem snel halen", vertelt een zelfverzekerde De Ridder over een mogelijke titelpartij in de toekomst.

Ook vertelde De Ridder over de huidige staat van zijn lichaam na het verlies tegen Allen. "Ik voel me nog steeds verschrikkelijk. Als ik de trap op moet, dan ben ik al buiten adem. Ik ga niet te specifiek zijn, want dan kan ik nooit meer mijn revanche pakken. Er zijn wat lichamelijke dingen die niet goed zitten en ik hoop dat ik dat kan verhelpen voordat ik terug keer in de kooi."