Reinier de Ridder verloor afgelopen weekend voor het eerst in de UFC. Doodzonde, want de Nederlander was hard op weg naar zijn eerste titelgevecht. De MMA-vechter baalt dan ook als een stekker en trekt een opvallende conclusie.

De Ridder concludeert bij het AD dat hij 'niet zichzelf was'. "Ik was zaterdag niet de beste vechter in de kooi. Dat steekt me enorm en ik voel me ook enorm klote." Brendan Allan bleek te sterk voor hem: RDR stopte na de vierde ronde met vechten, omdat hij al te veel schade had opgelopen.

Ondanks de nederlaag blijft de droom van De Ridder hetzelfde: wereldkampioen worden in de UFC. "Ik ga niet van mijn koers afwijken, maar papa gaat eerst wat tijd voor zijn kinderen nemen. Ik was zaterdag niet mezelf, maar dat ga ik wel weer zijn. Als je me kent, weet je waar ik voor terug zal komen."

'Daar ben ik dankbaar voor'

De Ridder moet wel concluderen dat hij niet goed naar zijn lichaam heeft geluisterd. Bij de afgelopen twee trainingskampen was hij té gefocust op de wereldtitel. Hij heeft het dan misschien ook 'een beetje overdreven', concludeert hij zelf.

Zoals wel vaker spreekt De Ridder op filosofische wijze over zijn leven. Hij trekt daarmee de vergelijking met de normale mens, met Jan Modaal. "Veel mensen gaan als ‘zesje’ door het leven, maar als vechter ben ik dankbaar voor het ervaren van de pieken en dalen van deze sport. Ik werk meer en harder dan een ieder ander, maar de laatste twee kampen heb ik het misschien een beetje overdreven."

Korte UFC-carrière

De Ridder debuteerde eind 2024 in de UFC en bleef sindsdien maar winnen. In een jaar tijd vocht hij liefst zes keer. Na vijf keer op rij te hebben gewonnen, bleek Allan dus een maatje te groot.