TV-gids: zo kijk je live naar Glory Underground Miami met Chico Kwasi vs Tyjani Beztati 2

Op donderdag 1 mei is het tijd voor het langverwachte Glory Underground Miami, met een bloedstollend hoofdgevecht tussen Chico Kwasi en Tyjani Beztati. Na hun gelijkspel bij Glory 96 staan de twee vechters opnieuw tegenover elkaar voor de weltergewichttitel. Dit belooft een epische clash te worden. Lees hier hoe je live (en gratis) naar het hoofdgevecht kunt kijken.

Glory Underground Miami belooft een uniek evenement te worden en dat komt niet alleen door de knallende gevechten. Het wordt georganiseerd in samenwerking met Betr, het sportweddenschappenbedrijf van Jake Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam. Hoewel Paul zelf afzijdig blijft van de ring, zorgt zijn aanwezigheid achter de schermen voor extra aandacht. Het evenement in de Amerikaanse staat Florida krijgt hierdoor veel aandacht dankzij de focus op influencers.

Hoofdgevecht: Chico Kwasi vs Tyjani Beztati

De langverwachte rematch tussen Kwasi en Beztati is het absolute hoogtepunt van Glory Underground Miami. Na hun gelijkspel bij Glory 96 willen beide vechters nu definitief een antwoord geven op de vraag wie de beste is in de weltergewichtklasse. Kwasi, de huidige kampioen, heeft zijn titel al twee keer succesvol verdedigd en is vastbesloten om zijn status als wereldkampioen te behouden. Beztati, de lichtgewicht kampioen, is echter vastbesloten om de weltergewichttitel te veroveren en zijn rivaliteit met Kwasi voor altijd af te sluiten.

Complete gevechtskaart Glory Underground Miami

Naast het hoofdgevecht tussen Kwasi en Beztati, staan er nog andere interessante partijen op het programma. In het co-hoofdgevecht neemt Stefan Latescu het op tegen Michael Boapeah in de lichtzwaargewichtklasse. Verder treffen Don Sno en Younes Smaili elkaar in het weltergewicht, terwijl Gary Mack en Andrija Stankovic hun krachten meten. Ook het zwaargewichtgevecht tussen Delvin Nichols en Demitri Lyman belooft voor de nodige spanning te zorgen. Met deze gevechten wordt het programma van Glory Underground Miami een avond vol actie.

Volledig programma Glory Underground Miami:



Hoofdgevecht: Chico Kwasi vs. Tyjani Beztati (GLORY Weltergewicht Wereldtitel)



Co-hoofdgevecht: Stefan Latescu vs. Michael Boapeah (Lichtzwaargewicht)

Weltergewicht: Don Sno vs. Younes Smaili

Weltergewicht: Gary Mack vs. Andrija Stankovic

Zwaargewicht: Delvin Nichols vs. Demitri Lyman

Waar kan ik live naar Glory Underground Miami kijken?

Glory Underground Miami is gratis te bekijken via het officiële YouTube-kanaal van GLORY, vanaf 01:00 uur (Nederlandse tijd). Een andere mogelijkheid is om het event te bekijken via DAZN, de nieuwe uitzender van de kickboksorganisatie

