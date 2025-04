Kickboksicoon Rico Verhoeven voert felle ruzie met veroordeelde vlogger: 'Gebrek aan zuurstof in zijn hersenen'

Volgens kickbokskampioen Rico Verhoeven is internetgezicht Alex Soze een 'grappenmaker, pannenkoek en praatjesmaker'. Dat waren de woorden die de vechter gebruikte in een verhitte online ruzie.

In een aflevering van De Klassenavond werd Verhoeven emotioneel, omdat hij dacht 'een plaagkop' te zijn geweest. Een oud-klasgenoot stelde hem gerust, maar toch werd het de kampioen zwaargewicht van Glory wat te veel. 'Wordt weer fokking agressief van deze gast. Jankerd, bah', schrijft Soze onder een foto van rapnieuwstv. 'Grappenmaker, jij bent de letterlijke definitie van een pannenkoek', reageert Verhoeven.

Nadat Soze de Nederlandse kickbokser nogmaals een 'jankerd' noemt, reageert Verhoeven: 'Ik zou er wat aan komen doen als ik jou was'. 'Alleen maar praatjes met je 100 miljoen en Hollywood films. Opschepper ben je', gaat Soze weer verder.

'Sociaal gehandicapt'

'Sommige mensen noemen je zelfs sociaal gehandicapt omdat je alleen maar in kleedkamers bent opgegroeid', schrijft Soze. 'Wees gewoon een man in plaats van dat overdreven sociaal wenselijk gedrag', oordeelt het internetgezicht.

'Wat een praatjesmaker, gebakken lucht. Schreeuwen, roepen, maar geen ruggengraat om iets zelf op te lossen', countert de 36-jarige kickbokser. 'Liever sociaal wenselijk gedrag dan het gedrag van iemand waar mensen zich afvragen of hij niet opgenomen moet worden vanwege een gebrek aan zuurstof in zijn hersenen door een deuk in zijn kop.'

Laatste woord is aan Soze

De laatste die in de virtuele pen klimt, is Soze. 'Je bent toch die beschaafde nette jongen? Kijk hoe makkelijk jij je uit de tent laat lokken door deze deukhoofd met beschadigde hersenen', sneert hij. 'Dat is je onzekerheid, omdat je weet dat ik de waarheid spreek. Omring jezelf met mensen die je beschermen tegen het gedrag dat je de laatste tijd vertoont. Dit past niet bij een kampioen die naast zijn schoenen is gaan lopen.'

Soze werd vooral bekend tijdens de coronaperiode toen hij veel vlogs maakte. Tegenwoordig zit hij in Dubai, vooral om een celstraf te ontlopen. Hij kreeg 17 maanden gevangenisstraf opgelegd, nadat hij 2024 iemand zwaar mishandelde.