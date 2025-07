Het gaat nog altijd niet best met Ben Askren. De Amerikaanse ex-topvechter ontwaakte twee weken geleden uit een lange coma, nadat hij een dubbele longtransplantatie had ondergaan. Vanaf daar zou het alleen maar beter kunnen gaan, zou je zeggen. Maar Askren is inmiddels weer opgenomen in het ziekenhuis.

De 40-jarige Askren was in 2021 de eerste tegenstander 'van formaat' van Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. De voormalig UFC-vechter kreeg dit voorjaar echter te maken met een heel ander gevecht; dat om in leven te blijven. Een streptokokken-bacterie, gevolgd door een zware longontsteking, brachten hem in een coma waar hij pas dagen later uit ontwaakte. Zijn vrouw vreesde ondertussen voor zijn leven, maar gelukkig voor hem kwamen er op tijd donorlongen om Askren te redden.

'Ze vonden het maar niks'

Hij werd wakker uit zijn coma en liet voor het eerst zelf wat van zich horen. Hij mocht een paar dagen thuis zijn, maar bij een routinecontrole vonden de doktoren iets zorgwekkends. Daardoor komt zijn nieuwe update vanuit het ziekenhuisbed. "Zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien, ben ik helaas niet meer thuis", vertelt Askren nog altijd moeizaam pratend. "Ze vertrouwen het niet hoe een buis in mijn borst er nu uitziet. De doktoren denken dat het geïnfecteerd is."

'Hopelijk is dit een kleine tegenslag'

Inmiddels zit Askren aan de antibiotica en zijn er röntgenfoto's gemaakt. "Hopelijk geneest dit snel. Maar zoals het gezegde vaak luidt: het zou nooit alleen maar goed gaan en alleen maar positief zijn. Hopelijk is dit een kleine tegenslag en kan ik daarna weer snel verder met mijn herstel." De Amerikaanse ex-vechter ziet er in ieder geval wat beter uit dan toen hij net uit zijn coma ontwaakte. Ook praat hij al wat duidelijker en sterker dan toen het geval was.

Heel veel afgevallen en nauwelijks meer kracht

Askren was tijdens zijn zorgwekkende ziekenhuisbezoek zoveel afgevallen, dat hij nog maar 66 kilo woog. Een gewicht dat hij voor het laatst woog toen hij 15 jaar oud was. Het optillen van een trainingsgewicht van nog geen 2,5e kilo kost hem nu al zoveel moeite dat het bijna niet lukt. "Ik was voor mijn coma in staat om 20 kilo te curlen", zei hij in een eerdere update.