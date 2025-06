Vrouw van voormalig tegenstander van Jake Paul deelt alarmerende update: 'Blijf alsjeblieft voor hem bidden'

De zorgen om Ben Askren, voormalig UFC-vechter en tegenstander van Jake Paul, blijven toenemen. Zijn vrouw Amy heeft een emotioneel bericht gedeeld via Facebook waarin ze de ernst van zijn situatie onderstreept. Askren ligt al dagen in het ziekenhuis en de situatie lijkt er niet beter op te worden.

Askren, 40 jaar oud, kampt met een zware longontsteking, die volgens onder meer de New York Post is ontstaan na complicaties van een stafylokokkeninfectie. Dat is een bacteriële infectie die in eerste instantie onschuldig lijkt, maar bij verzwakte weerstand kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals bloedvergiftiging of longontsteking. In het geval van Askren sloeg de infectie hard toe. Hij is op dit moment niet aanspreekbaar.

'Blijf alsjeblieft voor Ben bidden'

Zijn vrouw Amy deelde maandagavond een update via Facebook en Instagram. "Blijf alsjeblieft voor Ben bidden", schreef ze. "Ik voel me zo ongelooflijk dankbaar voor onze vrienden en gemeenschap. Het zijn momenten als deze die je eraan herinneren hoe gezegend je bent", klonk ze hoopvol. Amy geeft aan dat ze alle berichten ziet en waardeert, ook al lukt het haar niet om overal op te reageren.

Askren zette punt achter carrière na duel met Paul

Askren maakte jarenlang naam als topworstelaar en MMA-vechter. Hij werd kampioen bij Bellator en ONE Championship, en vertegenwoordigde de Verenigde Staten op de Olympische Spelen van 2008. In de UFC boekte hij één overwinning in drie partijen, waarna hij kort na zijn verlies tegen Demian Maia zijn afscheid van MMA aankondigde.

Een paar maanden later keerde Askren echter nog één keer terug voor een opvallende bokswedstrijd tegen Paul. De YouTuber won die partij in april 2021 binnen twee minuten via knock-out. Een moment dat het begin markeerde van Pauls opmars in de professionele bokswereld. Het was de enige bokspartij in Askrens carrière.

Topschaatsster Jutta Leerdam kijkt vol liefde terug op 'gelukkig moment': 'Ik was hier zo ziek, maar zó blij' Jutta Leerdam is weer volop in training, met als ultiem doel de Winterspelen van volgend jaar in Milaan. De topschaatsster (26) heeft het vakantieleven bij haar verloofde Jake Paul achtergelaten en is terug in Europa. Ze kijkt met weemoed terug op een bijzondere periode.

Jake Paul

Voor Paul betekende het gevecht met Askren zijn definitieve doorbraak als bokser. Hij versloeg daarna onder anderen Tyron Woodley (twee keer), Anderson Silva en Nate Diaz. Alleen tegen Tommy Fury, de halfbroer van wereldkampioen Tyson Fury, moest hij zijn meerdere erkennen. Inmiddels wordt Paul als een serieuze naam in de boksring gezien.

Askren daarentegen sloot zijn actieve vechterscarrière na het gevecht af. De afgelopen jaren werkte hij als worstelcoach in zijn thuisstaat Wisconsin en was hij regelmatig te zien als MMA-analist. Samen met zijn vrouw Amy heeft hij drie kinderen. "We proberen het leven van onze kinderen zo normaal mogelijk te houden", schrijft ze. "En we doen ons best om hen te ondersteunen in deze onzekere tijd."