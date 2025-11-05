Jake Paul stond te trappelen om opnieuw de boksring te betreden. De verloofde van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam kreeg echter slecht nieuws: zijn beoogde gevecht werd geschrapt. Dus richt de Amerikaan zich tot een groot kampioen.

Eigenlijk zou Paul op 14 november vechten tegen landgenoot Gervonta Davis. De bokser heeft echter een beruchte status en in aanloop naar de confrontatie met Paul bleek opnieuw waarom. Davis wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin te hebben mishandeld. Genoeg reden voor Netflix en Most Valuable Promotions om het gevecht af te blazen.

Via sociale media uitte Paul zijn frustratie en noemde hij Davis 'een wandelend stuk vuilnis'. 'Met hem samenwerken is een absolute nachtmerrie. Het onprofessionele gedrag, de bizarre verzoeken, het uren te laat komen bij opnames. Tot de talloze arrestaties en bijbehorende beschuldigingen en rechtszaken aan toe. Als je deze man steunt, steun je de meest verachtelijke zonde die een mens kan begaan', stelde Paul.

Paul op zoek naar gevecht

Bij de mededeling dat het gevecht tussen Paul en Davis niet door zou gaan, meldden de organisatoren gelijk dat er wel nog een plan is om Paul nog in 2025 te laten vechten. De verwachting is dat een mogelijk boksgevecht naar december verschuift. Dat komt goed uit voor Leerdam, die momenteel in de Verenigde Staten is voor de eerste World Cup van het schaatsseizoen. Die zou Paul eventueel bij kunnen wonen:

Ondertussen zoekt Paul naar een ideale tegenstander. Zelf dacht hij aan voormalig UFC-kampioen Francis Ngannou, die bokste (en verloor) tegen Tyson Fury en Anthony Joshua. 'Beste Francis, zeg gewoon dat je al vernederd bent in het boksen en bang bent om te verliezen van Jake Paul. Dat accepteer ik. Je bent een makkelijke prooi, vriend', waarschuwde Paul de Kameroener op X.

Die had in eerste instantie al kenbaar gemaakt geen interesse te hebben. "Hoe kunnen ze van Gervonta Davis naar Francis Ngannou gaan?", vroeg de Kameroener zich hardop af in gesprek met TMZ. "Dat slaat nergens op. Ik was helemaal in de war. Ik dacht: nee man, kom op. Behandel mij niet zo respectloos. Ik ben niet geïnteresseerd."

Dear Francis - just say you already got humiliated in boxing and are scared to lose to Jake Paul. I accept that. You are light work my friend. Stuck in mud. — Jake Paul (@jakepaul) November 4, 2025

'Blijf op je eigen terrein'

Nadat Ngannou lucht kreeg van Pauls uitspraken op X klom hij zelf in de virtuele pen. 'Kies je woorden verstandig, jongen. Ik ben het ermee eens dat je iemand nodig hebt die je straft voor wat je Mike Tyson hebt aangedaan, maar blijf op je eigen terrein', snauwde hij. Paul pareerde de kritiek dat hij zich hard heeft gemaakt voor de intrede van de voormalig MMA'er in de bokswereld.

'Ik laat je slapen tijdens het boksen en Jon Jones doet dat in...', schreef Paul, die zijn zin niet afmaakte. De Amerikaan doelde op het feit dat Ngannou nooit inging op het aanbod van Jon Jones om een supergevecht aan te gaan. De Kameroener werd in 2021 kampioen bij het zwaargewicht bij de UFC. Een jaar later verdedigde hij met succes die wereldtitel. In januari 2023 verliet Ngannou vrij onverwacht de MMA-organisatie, vanwege een verschil in visie. Ngannou had het gevoel dat hij recht had op betere voorwaarden en besloot weg te gaan.