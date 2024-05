Oleksandr Usyk is onbetwist wereldkampioen zwaargewicht na grandioos boksgevecht met Tyson Fury

Oleksandr Usyk is de onbetwiste wereldkampioen zwaargewicht boksen. Zaterdagnacht (Nederlandse tijd) stond hij tegenover Tyson Fury in Saoedi-Arabië in een gevecht dat werd betiteld als 'The Ring of Fire'. En alle mooie verhalen vooraf werden meer dan waargemaakt. Usyk kroonde zich via jurybeslissing de beste in een fabuleus gevecht.

Usyk heeft nu de wereldtitel zwaargewicht op zak bij alle bonden: WBC, WBA, IBF en WBO. De laatste die dat flikte was Lennox Lewis in 2000. Hij heeft in Usyk nu een opvolger als undisputed kampioen.

'Ik laat jou niet met rust'

Fury begon de eerste ronde al met gekke bekken trekken, terwijl zijn Oekraïense tegenstander stoïcijns door vocht. "I won't leave you alone", zei Usyk in gebrekkig Engels voorafgaand aan de partij, oftewel: "Ik laat jou niet met rust." En hij maakte zijn woorden waar in het begin.

Fury comfortabeler

Fury ging vervolgens nog even door met zijn clowneske gedrag, iets wat hij vaker laat zien tijdens gevechten, maar kwam steeds beter in de partij. Waar hij de eerste rondes vaak naar achteren bewoog, stapte hij vanaf ronde 5 steeds vaker naar voren. The Gypsy King zocht meer en meer het lichaam van Usyk met harde, rake stoten.

In de zesde ronde had Fury de complete controle. Usyk wankelde door een uppercut en dat had de 35-jarige Engelsman in de gaten. Na de bel kwam het tongetje weer en even daarvoor had hij zijn handen op de rug om Usyk een beetje uit de tent te lokken.

Kapotte ogen en bloed

Dat werkte averechts. Want wie dacht dat Usyk in de touwen hing, had het mis. De 37-jarige Oekraïner deelde flinke klappen uit op het gezicht van Fury, die inmiddels bloedde. Ook was er een zwelling onder het rechteroog. Usyk had al wat eerder in de wedstrijd schade. een sneetje boven zijn rechteroog, maar die werd niet groter.

Waggelende Fury

In de negende ronde nam Usyk de overhand. Hij liet de 2.06 meter lange Fury eruitzien als een pasgeboren hertje. De Engelsman kreeg een een knockdown, pas zijn achtste in zijn carrière, en er werd net op tijd ingegrepen door de Amerikaanse official Mark Nelson. In de tiende ronde moest Fury zichtbaar bijkomen en wilde Usyk niet in de val trappen door te gretig te zijn.

De knockdown. © Getty Images

Twaalfde en laatste ronde

Dus kwam het neer op de laatste twee rondes. Usyk leek dankzij een stoot in de laatste seconde voor de bel een overwicht te hebben. Maar er kwam geen knock-out. Dus volgde de zo verwachte twaalfde en laatste ronde. Daarin probeerden beide heren de jury ervan te overtuigen wie de beste was. Dat bleek na een zinderend boksgevecht Usyk.

Fury heeft een clausule voor een rematch. Die komt er als het aan beide heren ligt.