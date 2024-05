Sterren aanwezig bij Fury vs. Usyk: Cristiano Ronaldo praat bij met kampioen van Saoedi-Arabië

Het is sterren spotten bij het titanengevecht tussen Tyson Fury en Oleksandr Usyk. Cristiano Ronaldo zit uiteraard vlak bij de ring en heeft naast hem Anthony Joshua, ex-wereldkampioen zwaargewicht bij alle boksbonden. De Brit kijkt met veel interesse naar deze partij, want hij hoopt in een later stadium tegen de winnaar te vechten.

Joshua verloor juist zijn titels in 2021 aan Usyk. Dat waren die van de boksbonden WBA, IBF en WBO. Bij een rematch een jaar later was de Oekraïner hem opnieuw de baas. In Engeland hopen ze op een gevecht tussen Joshua en Tyson Fury, dat er nog nooit is gekomen, ondanks dat het betiteld is als 'The Battle of Britain'.

Tyson Fury tegen Oleksandr Usyk: zoveel geld krijgen de boksers voor Ring of Fire Tyson Fury en Oleksandr Usyk boksen zaterdag tegen elkaar in wat belooft een van de grootste partijen van de laatste jaren te worden. Er staat nogal wat op het spel: een van de zwaargewichten krijgt zo ongeveer alle relevante titels omgehangen.

Babbeltje tussen Ronaldo en Neymar

Ronaldo kwam in Riyad ook een bekende tegen: Neymar. Die werd afgelopen seizoen kampioen met Al-Ahli in de Saudi Pro League, al speelde de Braziliaan vanwege een zware knieblessure niet veel. Cristiano Ronaldo scoorde wel veel, maar pakte niet de titel. In feite sprak hij dus met een kampioen in Saoedi-Arabië. Het kon lekker in het Portugees, want dat is ook de voertaal in Brazilië.