Oleksandr Usyk is vol in voorbereiding op zijn bokspartij met Rico Verhoeven, maar tussendoor heeft hij meer dan genoeg tijd voor andere dingen. Zo is hij dit weekend aangekondigd als de nieuwe vice-president van een Oekraïense voetbalclub.

Op 23 mei krijgt Verhoeven een van de grootste uitdagingen uit zijn vechtsportcarrière. Dan neemt het Nederlandse vechtsporticoon het in Egypte op tegen Uysk voor de wereldtitel in het boksen. De Oekraïner verloor nog nooit in zijn professionele boksloopbaan. Usyk deelde al video's dat hij in training is en daarvoor heeft hij een opvallende trainingspartner in laten vliegen: Anthony Joshua.

De Britse Joshua sloeg eind 2025 Jake Paul knock-out, maar verdween vervolgens uit de vechtwereld door een auto-ongeluk waarbij twee van zijn teamleden overleden. Het zwaargewicht moest mentaal en fysiek herstellen van het ongeluk, maar onlangs dook hij op bij het trainingskamp van Usyk. Daar helpt hij de Oekraïner voor te bereiden op het gevecht met Verhoeven. Een slimme keuze, want de Nederlander bevestigde dat Joshua eigenlijk zijn tegenstander was voor de terugkeer van Verhoeven in de bokssport.

Vice-president bij voetbalclub

Afgelopen weekend dook Usyk al samen met Joshua op tijdens een vechtgala van een van zijn eigen bokspromoties. Echter is de Oekraïner ook met andere dingen bezig. Zo werd hij deze week officieel aangekondigd als de nieuwe vice-president van voetbalclub FC Polissya. Usyk staat bekend als een groot voetballiefhebber. Zo doet hij regelmatig mee met de bekende benefietwedstrijd Soccer Aid en treed hij nu dus toe tot het bestuur van een Oekraïense voetbalclub.

Dat FC Polissya bij Usyk uit is gekomen, is niet gek te noemen. De wereldkampioen zwaargewicht stond namelijk onlangs nog op het veld bij een vriendschappelijke wedstrijd van de club tegen het Canadese Vancouver Whitecaps. Daar speelt ook het Duitse voetbalicoon Thomas Müller nog altijd, waardoor de bokser en de voetballer samen op het veld stonden. Polissya staat op dit moment derde in de hoogste divisie van het profvoetbal in Oekraïne.