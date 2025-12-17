Terence Crawford boekte enkele maanden geleden misschien wel zijn mooiste zege uit zijn bokscarrière. Door icoon Canelo Alvaraz te verslaan, schreef de Amerikaan historie. Nu doet hij dat nogmaals door opmerkelijk nieuws te delen.

De ongeslagen wereldkampioen supermiddengewicht Terence Crawford heeft zijn pensioen uit de bokssport aangekondigd, drie maanden na zijn overwinning op Saul 'Canelo' Alvarez, waarmee hij de wereldtitel in het supermiddengewicht veroverde. De 38-jarige Amerikaan maakte zijn besluit bekend in een video op sociale media. "Ik stop met wedstrijden, niet omdat ik klaar ben met vechten, maar omdat ik een ander soort strijd heb gewonnen: de strijd waarin je zelf bepaalt wanneer je stopt."

'Ik deed het op mijn eigen manier'

"We weten allemaal dat dit moment komt, we weten alleen niet wanneer. Deze sport heeft me alles gegeven. Ik vocht voor het kind dat ooit met deze sport begon. En ik deed het allemaal op mijn eigen manier. Ik heb deze sport elke adem teruggegeven en mijn hart er in gestopt. Ik heb vrede gesloten met wat er nu volgt. Nu is het tijd, bedankt voor alles. Aan mijn tegenstanders die mij hebben gepusht. Aan mijn fans, die altijd in mij geloofd hebben. Aan mijn haters: ook bedankt. Zonder dat vuur om iedereens ongelijk te bewijzen ben had ik al mijn hoogtepunten nooit beleefd."

Regerend superkampioen

De bokser (42-0, 31 knock-outs) stopt als regerend WBA-, IBF- en WBO-wereldkampioen supermiddengewicht. Crawford was ook in het bezit van de WBC-wereldtitel in het supermiddengewicht, maar deze werd hem deze maand afgenomen na een geschil over licentiekosten.

Hoogtepunt tegen Alvarez

De linkshandige bokser maakte zijn professionele debuut in 2008 en won zijn eerste wereldtitel, de WBO-titel in het lichtgewicht, met een overwinning op de Schot Ricky Burns in 2014. Crawford won 18 wereldtitels in vijf verschillende gewichtsklassen, met als hoogtepunt zijn overwinning op Alvarez.