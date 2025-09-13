Saul 'Canelo' Alvarez en Terence Crawford vechten dit weekend tegen elkaar en zoals dat gaat in de bokswereld was er eerst een weigh-in. Het publiek liet zich op een verkeerde manier inspireren door de vechtersbazen: er gingen meerdere lui met elkaar op de vuist.

De middengewichten, beiden 37 jaar, treffen elkaar in het Allegiant Stadium te Las Vegas. Ze gingen alle plichtplegingen af, zoals het wegen en de staredown. Er hing een zekere spanning in de zaal, maar vooralsnog lieten ze elkaar fysiek met rust.

Dat was dus anders bij de toeschouwers. Terwijl enkele aanwezigen elkaar schopten en sloegen, kwamen anderen er op af in een poging om de knokkende mensen uit elkaar te trekken. Uiteindelijk werd het brandje geblust door enkele beveiligers.

Jake Paul

Canelo Alvarez stond eerder dit jaar op het punt om een deal te tekenen met Jake Paul. De Amerikaanse verloofde van de Nederlandse schaatstopper Jutta Leerdam wilde in de ring stappen met de Mexicaan. De onderhandelingen waren ver gevorderd, toen de boel toch klapte. Alvarez was daar uiteindelijk niet rouwig om.

Fans were brawling in the crowd while Canelo and Terence Crawford faced off 😭 pic.twitter.com/S8DM9O4r5s — Happy Punch (@HappyPunch) September 13, 2025

Tegenover The Sun vertelde Alvarez over de onderhandelingen met Alalshikh over de partij met Paul. "Ik zag het niet als een gevecht. Voor mij is het meer een evenement dan een gevecht. Ik ben blij dat de partij uiteindelijk niet is doorgegaan. Het was daar nog niet het moment voor. Dingen gebeuren voor een reden. Ik ben blij dat deze partij er niet is gekomen en ik ga van mijn nieuwe wedstrijd genieten."

Gervonta Davis

Paul komt in november weer in actie. Paul maakte onlangs bekend dat hij het in november op gaat nemen tegen Gervonta Davis. Voor het eerst in tijden neemt de Amerikaan het daarmee op tegen iemand die op dit moment in de vorm van zijn leven zou moeten zijn. Davis is tenslotte 30 jaar oud en de huidige wereldkampioen bij de WBA.

Al zit er zoals bij veel gevechten van Paul ook bij deze een addertje onder het gras. Deze keer is het leeftijdsverschil niet groot, zoals het geval was bij Mike Tyson, maar zit er een enorm verschil in gewicht. Davis, kampioen in het lichtgewicht, woog bij zijn laatste gevecht 60 kilo en Paul tikte de 95 kilo aan toen hij in juni vocht tegen Julio Cesar Chavez Jr.