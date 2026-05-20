Niemand minder dan Peter Fury, de oom van de legendarische bokser Tyson Fury, helpt Rico Verhoeven om Oleksandr Usyk te verslaan tijdens het boksdebuut van de Nederlander. Vlak voor het gevecht op 23 mei vertelt de succesvolle Britse bokstrainer over hoe hij 'diamant' Verhoeven probeert te slijpen.

Op papier lijkt Verhoeven kansloos tegen Usyk, aangezien de Oekraïner ongeslagen is in zijn meer dan twintig partijen die hij bokste. De Nederlander komt over uit het kickboksen, een andere discipline waar hij ook ruim dertien jaar domineerde. Toch denkt Fury dat het niet zomaar een uitgemaakte zaak is dat Usyk wint. "Rico is een diamant", zegt Fury in gesprek met De Telegraaf.

'Diamant' Verhoeven

"Hoe komt een diamant uit de grond? Als een stuk steen. Maar als je daarmee aan de slag gaat, als je die gaat slijpen, komt er een schitterende, oogverblindende diamant tevoorschijn. Het is aan ons (hem en coach Dennis Krauweel, red.) om Rico te slijpen, om hem mooi te maken. Als we dat niet doen, blijven we tegen de wind in pissen. Rico heeft het hart van een vechter, anders zou hij geen onbetwiste wereldkampioen zijn."

'Onwetendheid vermoordt mensen'

Hoewel Usyk zijn sporen al meer dan verdiend heeft in het boksen en alle grote namen al eens of meermaals versloeg, weet de Oekraïner volgens Fury ook dat Verhoeven 'geen alledaagse klus' wordt. "Als je de uitdaging aangaat om een grootheid te worden, is niet je te veel. De allergrootsten in de geschiedenis hebben altijd gezegd dat niets onmogelijk is. 150 jaar geleden was een vliegtuig onmogelijk. 50 jaar geleden durfde niemand te denken aan een mobiele telefoon. Onmogelijk. Onwetendheid vermoordt mensen", zegt Fury filosofisch.

Trainers Krauweel en Fury verwachten zaterdag 23 mei 'een grote verrassing', zoals ze dat ook horen te zeggen als 'kamp-Verhoeven'. "Dan heeft een kickbokser een bokser verslagen. We zullen bewijzen dat we meer dan een kickbokser zijn", zegt Krauweel.

Fury sluit zich erbij aan. "We komen om te winnen. We hebben niet getraind om alleen maar een leuke show op te voeren. Ik heb nog niets in mijn leven gedaan als ik niet gedacht zou hebben dat we gaan winnen. Hij (Verhoeven, red.) moet de Mount Everest (de hoogste berg ter wereld, red.) over. Is het mogelijk? Absoluut. We zijn in Gizeh om Rico's vlag op de Mount Everest te planten."

