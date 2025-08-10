Opnieuw tragisch nieuws uit de bokswereld: in korte tijd zijn er twee Japanse topboksers uit hetzelfde boksevenement overleden. Na Shigetoshi Kotari is ook Hiromasa Urakawa, beiden 28 jaar oud, overleden in het ziekenhuis. Een derde vechter ligt volgens Japanse media nog in coma.

De World Boxing Organization (WBO) bevestigt het heftige nieuws. De Japanners vochten op 2 augustus in een boksgala in Tokio, de hoofdstad van Japan. Ze vochten in de Korakuen Hall ieder een andere wedstrijd, maar moesten na afloop beiden onder het mes.

Zowel Kotari als Urakawa zijn inmiddels overleden. De een overleed op vrijdag, de ander op zaterdag. Urakawa verloor met een knock-out van zijn tegenstander Yoji Saito. Kotari stond twaalf ronden in de ring tegen Yamato Hata (ook 28 jaar) en liep hersenletsel op. Opvallend is dat Hata óók naar het ziekenhuis moest en volgens Japanse media nog altijd in coma wordt gehouden.

Regelverandering

De boksbonden van Japan, Azië en Oceanië grijpen direct in na de incidenten. Titelgevechten mogen voortaan maximaal tien ronden duren in plaats van twaalf, zoals vorige week het geval was. "We betuigen ons diepste medeleven aan de families, vrienden en de Japanse boksgemeenschap in deze ongelooflijk moeilijke tijd", laat de WBO weten in een officieel statement.

Reacties onder laatste post

Een week geleden plaatste een van de de Japanners trots zijn aankondiging van het gevecht. "Eindelijk is het zo ver. Alles wat ik heb verzameld, ga ik inzetten om te winnen. Ik word zeker kampioen." Ook daaronder reageren mensen massaal na het tragische nieuws. "Ik ken je niet, maar ik hoop dat je nu vrede hebt."

Kotari en Hata vochten een titelgevecht uit in de zogeheten Super Featherweight, die twaalf rondes van drie minuten duurde. Het bleek uiteindelijk het laatste gevecht te zijn van de overleden Kotari.