Een zeer verdrietige gebeurtenis: deze week is bekend geworden dat de topbokser Shigetoshi Kotari is overleden. De 28-jarige bokser overleed slechts zes dagen nadat hij een titelgevecht had uitgevochten. Na dat duel verloor hij zijn bewustzijn.

Na de partij met Yamato Hata op 2 augustus verloor hij zijn bewustzijn. Kotari werd met spoed naar het ziekenhuis gebraht en onderging met spoed een operatie aan zijn hersenen. Het bleek echter tevergeefsL Kotari overleed aan zijn verwondingen.

Zijn overlijden maakt veel los in de sportwereld. De wereldboksorganisatie bevestigde zijn overlijden en sindsdien stromen de steunbetuigingen binnen. "De bokswereld rouwt om het tragishe overlijden van de Japanse vechter Shigetosho Kotari, die bezweek aan verwondingen tijdens zijn titelgevecht op 2 augustus. Een krijger in de ring. Een vechter in spirit. Te vroeg heen gegaan."

De organisatie leeft ook mee met de nabestaanden van de 28-jarige. "Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn familie, team en de hele Japanse boksgemeenschap."

Noodlottig titelgevecht

Kotari en Hata vochten een titelgevecht uit in de zogeheten Super Featherweight, die twaalf rondes van drie minuten duurde. Het bleek uiteindelijk het laatste gevecht te zijn van de overleden Kotari.

Via sociale media reageren mensen vol verdriet op het nieuws. "Echt een trieste dag. Ik bid voor iedereen die door deze tragedie is getroffen", schrijft iemand. Voormalig kampioen Daniel Roman laat weten: "Mijn condoleances aan je familie, fans en vrienden. Ik hoop dat je nu vrede hebt en zal blijven bidden voor je familie."

Reacties onder laatste post

Een week geleden plaatste de Japanner trots zijn aankondiging van het gevecht. "Eindelijk is het zo ver. Alles wat ik heb verzameld, ga ik inzetten om te winnen. Ik word zeker kampioen." Ook daaronder reageren mensen massaal na het tragische nieuws. "Ik ken je niet, maar ik hoop dat je nu vrede hebt."