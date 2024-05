Orlando Prins hoopt na onverwacht titelgevecht bij CW 172 op belletje UFC: 'Laten zien dat niemand op mijn level is'

Orlando Wilson Prins krijgt de kans van zijn leven op 25 mei bij Cage Warriors 172 in Newcastle. De Nederlandse MMA'er die uitkomt in het vedergewicht zag zijn tegenstander geblesseerd afhaken en ook het titelgevecht ging niet door, dus werd Prins daarvoor gevraagd. Die vecht nu tegen George Hardwick om de vacante titel. Prins hoopt op de zege én een belletje van UFC-baas Dana White.

Prins zou eigenlijk vechten tegen Milad Ahady, maar die haakte geblesseerd af. Hardwick vocht oorspronkelijk tegen Zafar Mohsen, dat ging niet door vanwege visumproblemen. "En nu zitten we in een titleshot", zegt Prins in gesprek met Giovanni Tjin, vechtsportverslaggever van Sportnieuws.nl.

Titelgevecht Orlando Wilson Prins bij CW 172

Prins en Hardwick strijden om de vacante gordel bij het vedergewicht. Iets wat de Nederlander niet aan zag komen, maar waar hij uiteraard wel blij mee was. "Ik had eerlijk gezegd verwacht dat ik de partij tegen Milad (Ahad, red.) zou vechten en op basis van die wedstrijd mijn kans op een titel zou krijgen. Maar dit is natuurlijk veel beter", verzekert hij.

Prins put hoop uit zijn gevechten uit 2023, niet die van 2022. Toen hij net bij Cage Warriors kwam, stond hij tegenover mannen met veel meer ervaring. Hij verloor twee keer op beslissing en veranderde iets aan zijn stijl. "Ik heb de switch gemaakt om gewoon voor die kill te gaan en iedereen te laten zien dat de rest niet op mijn level is", benadrukt hij. "Als echte kampioen moet je tegen alle stijlen kunnen vechten en iedereen verslaan. Een echte kampioen gaat niet uit van de kracht van zijn tegenstander, maar van zichzelf. En dat is wat ik ook ga doen", is hij zelfverzekerd.

Vertrouwen

Prins kent de sterken punten van zijn tegenstander. "Gewoon allround, wat je op dit niveau kan verwachten. Jongens die naar de UFC willen zijn over het algemeen allround", aldus Prins. Het MMA-record van Harry Houdini Hardwick is 10-3-1. Dat van de Nederlander is 5-2-0 en momenteel heeft hij een winstreeks van twee partijen.

"Denk dat mijn tegenstander nog nooit tegen iemand heeft gestaan met mijn kwaliteiten op de grond. Alleen ga ik er niet vanuit dat het alleen op de grond beslist wordt. Wedstrijd kan op meerdere manieren beëindigd worden", weet Prins. "Ik ga voor de finish, hoe durf ik niet te zeggen. Ik laat me meestal leiden door het moment en de mogelijkheden die ik zie."

Op naar de UFC?

Deze titel kan deuren openen voor Prins. "De winnaar krijgt de kans om door te stromen naar de UFC. We gaan zien of dat telefoontje komen. Ben klaar om de stap te nemen", zegt hij. Komt het belletje van de grote baas Dana White niet, ook geen probleem. "Dan ga ik mijn titel verdedigen of omhoog in gewicht om de tweede belt te pakken. Focus eerst op de titel, wat daarna komt zie ik wel."