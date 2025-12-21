Logan Paul stond afgelopen vrijdag natuurlijk aan de zijde van zijn broer Jake tijdens het gevecht met Anthony Joshua. Worstelaar Logan probeerde Joshua af te leiden met 'trash talken', maar kreeg de deksel op de neus.

De gebroeders Paul staan erom bekend zich veel en hard uit te spreken. Dat zorgt in de vechtsportwereld voor entertainment, maar soms werkt het averechts. Zo ook vrijdagavond, tijdens het gevecht tussen Jake Paul en voormalig wereldkampioen Joshua. Na de vijfde ronde ging de Engelsman even uitrusten, waar Logan Paul klaarstond om hem 'toe te spreken'.

'Wat ga je nu doen?', schreeuwde Logan naar de ring, in de hoek waar Joshua stond. 'Dit kan het einde van je legacy (nalatenschap) zijn.' Dat liet de 36-jarige bokser zich geen twee keer zeggen: in de ronde daarna sloeg hij Jake Paul knock-out met een keiharde klap op de kaak.

Update vanuit het ziekenhuis

Na afloop van het gevecht spuugde hij bloed en wist hij al te vertellen dat zijn kaak gebroken was. Jake werd vervolgens geopereerd in het ziekenhuis van Miami - waar het gevecht ook plaatsvond - en gaf de volgende ochtend een update.

"Ik ben net geopereerd. Alles is goed gegaan. Bedankt voor alle lieve reacties. Ik heb wel veel pijn en stijfheid. Ik moet zeven dagen lang alleen vloeibaar voedsel eten", was zijn niet zo fijne boodschap. Ook deelde hij een compliment uit aan het 'fantastische team' dat hem onder handen nam: "Ze waren vriendelijk en zorgzaam."

Jutta Leerdam

Jutta Leerdam, de verloofde van Jake Paul, ziet het allemaal van een afstandje toe. De Nederlandse topschaatsster is namelijk in voorbereiding op het cruciale olympisch kwalificatietoernooi, waar zij zich hoopt te plaatsen voor de Olympische Spelen. Daar hoopt zij goud te winnen op de 1000 meter, één van de weinige prijzen die nog ontbreekt op haar palmares. Op de vorige Spelen werd zij namelijk tweede op die afstand.