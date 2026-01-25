De Britse UFC-vechter Paddy Pimblett zal zijn titelaspiraties voorlopig in de ijskast moeten zetten. De razend populaire knokker ging in de hoofdpartij van UFC 324 onderuit tegen veteraan Justin Gaethje. De Amerikaan eiste ten koste van Pimblett de interim-titel in het lichtgewicht.

Pimblett en Gaethje kregen van de UFC een unieke kans aangeboden om voor de interim-titel in het lichtgewicht. De onbetwiste kampioen is Ilia Topuria, maar de Spanjaard is in een lange rechtszaak verwikkeld. Zijn ex-vrouw beschuldigd hem van mishandeling en El Matador heeft aangekondigd om voorlopig niet te vechten door het juridische geschil. Om de divisie niet op te houden, mochten Gaethje en Pimblett dus voor de interim-titel. De winnaar neemt het op tegen Topuria om de echte titel, als de Spanjaard weer kan en wil vechten.

Oorlog op UFC 324

Gaethje staat bekend als een agressieve vechter die altijd vermaak brengt voor de fans en dat was iets waar Pimblett enorm naar uitkeek. De Brit, die door zijn kapsel, opkomstnummer en voorkomen razend populair is bij de fans, hoopte op een oorlog en die kreeg hij. In de eerste ronde ging het voor Pimblett al bijna mis toen Gaethje de knokker uit Liverpool met een klap op het lichaam naar het canvas kreeg. De Engelsman overleefde de stoot echter en dus ging het gevecht door.

In de rondes daarna bleef Gaethje in veel delen van de wedstrijd de dominante partij. De Amerikaan bleef Pimblett constant testen en uiteindelijk wist hij hem te breken. De Brit knock-out slaan of laten aftikken lukte Gaethje echter niet. Uiteindelijk vochten de twee topvechters vijf rondes uit en werd The Highlight uiteindelijk gekroond tot interim-kampioen. Gaethje mag het in de zomer gaan opnemen tegen Topuria, terwijl Pimblett zijn titelaspiraties in het lichtgewicht voorlopig in de ijskast kan zetten. Ook was het zijn eerste nederlaag in de UFC.

Ilia Topuria

Na de wedstrijd liet kampioen Topuria direct van zich horen via X. "Kleine worst, het enige wat je hoefde te doen was een man van 38 verslaan", richtte de Spanjaard zich tot Pimblett. "Je hebt zojuist de grootste cheque van je leven verloren. Je zou rijk worden als je had gewonnen." Ook richtte Topuria zich nog tot zijn volgende opponent Gaethje. "Justin, alles dat ik kan zeggen is gefeliciteerd. En ik wil je vragen om je klaar te maken, want je bent hoe dan ook de sigaar."