UFC-legende Conor McGregor ziet inzet van 500.000 dollar verdampen na verrassende nederlaag

Conor McGregor zal met gemengde gevoelens hebben gekeken naar UFC 314. Niet alleen verloor zijn beoogde tegenstander Michael Chandler op pijnlijke wijze van Paddy Pimblett, ook verdampte daarmee een forse gok: de Ier had maar liefst 500.000 dollar ingezet op winst van Chandler, via knock-out. Die droom spatte uiteen in de vierde ronde, voor de ogen van onder anderen Donald Trump en Elon Musk.

Voor McGregor betekent de nederlaag van Chandler een forse streep door zijn geplande comeback. De Ier had zijn zinnen gezet op een duel met Chandler, als onderdeel van zijn terugkeer op het hoogste podium. Met de uitschakeling van de Amerikaan is dat scenario in één klap minder relevant geworden.

UFC-ster scheldt kersverse winnaar Paddy Pimblett de huid vol na zege: 'Je bent een fraudeur' Paddy Pimblett bewees zondagochtend (Nederlandse tijd) tijdens UFC314 maar weer eens dat hij de toekomst heeft. De kooivechter uit Liverpool (30) hamerde zijn vuisten en ellebogen op het gezicht van Michael Chandler en won overtuigend. Het lichtgewicht kreeg het daarna meteen weer aan de stok met een andere MMA'er.

Knock-out voor Chandler, financiële klap voor McGregor

De timing is extra pijnlijk, want McGregor had zijn keuze voor Chandler nadrukkelijk uitgesproken én kracht bijgezet met een forse weddenschap. "Het gevecht waar ik in geïnteresseerd ben is tussen Michael Chandler en Paddy Pimblett", zei hij eerder deze week. "Ik ga ervoor dat Michael Chandler wint en wel door knock-out."

Die voorspelling kwam hem duur te staan. Terwijl McGregor vol vertrouwen zijn gok deelde via Instagram, ging Chandler onderuit in ronde vier, nadat Pimblett hem met een vliegende knie en een reeks rake klappen compleet overrompelde. De scheidsrechter had geen andere keus dan het gevecht stil te leggen. In de zaal waren naast UFC-president Dana White ook Donald Trump en Elon Musk aanwezig.

Toeschouwer probeert MMA-legende Conor McGregor aan te vallen: 'Ze lieten hem bloedend achter' Conor McGregor was present bij een evenement van het Bare Knuckle Fighting Championship in Dubai. Een van de toeschouwers trachtte de Ierse vechtsporter aan te vallen. Geen slim idee. Het liep dan ook hopeloos af voor de dader.

Comeback Conor McGregor

De uitschakeling van Chandler zet de comebackroute van McGregor op losse schroeven. De Ier, voormalig wereldkampioen in twee gewichtsklassen, bouwde de afgelopen maanden langzaam richting een terugkeer. Chandler was de ideale tegenstander: mediageniek, gevaarlijk, maar nog altijd zonder winst tegen een topvechter sinds zijn komst naar de UFC. Nu de Amerikaan drie nederlagen op rij heeft geleden, is zijn status als geloofwaardige tegenstander ernstig geslonken.

Toch bood UFC 314 ook nieuwe perspectieven. Pimblett maakte indruk met zijn grootste zege tot nu toe en richtte zich na afloop direct op de absolute top van de lichtgewichtdivisie. Hoewel McGregors naam niet expliciet werd genoemd, ligt het voor de hand dat hij nu op de radar van de Brit staat. De hype rond Pimblett groeit en de UFC zou zomaar een nieuw, spectaculair affiche in handen kunnen hebben. Het is aan McGregor om te bepalen of hij meespringt op die trein of zijn pijlen richt op een ander pad richting zijn langverwachte comeback.