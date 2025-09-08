Reinier de Ridder lijkt niet de volgende vechter in lijn te worden voor een titelgevecht in de middengewichtklasse van de UFC. Door zijn dominante overwinning in Parijs lijkt Nassourdine Imavov de volgende uitdager van kampioen Khamzat Chimaev te worden.

Op UFC 319 won Khamzat Chimaev op overtuigende wijze de middelgewichttitel door Dricus du Plessis in vijf rondes te domineren. Na de zege van de worstelaar vroegen fans zich direct af wie zijn nieuwe uitdager zou moeten worden. Nassourdine Imavov (nummer 2 op de rankings), Caio Borralho (nummer 7 op de rankings) en De Ridder (nummer 4 op de rankings) werden genoemd als mogelijke volgende tegenstanders voor de titel.

UFC-president Dana White besloot om de kanshebbers eerst tegen elkaar te laten vechten. Op 6 september namen Imavov en Borralho het tegen elkaar op en op 19 oktober vecht De Ridder tegen de huidige nummer 6 van de rankings Anthony Hernandez. White bevestigde dat degene die zijn partij op de meest spectaculaire wijze zou winnen, het volgende titelgevecht zou krijgen.

UFC Parijs

Tijdens UFC Parijs stond er dus veel op het spel voor Imavov, Borralho en De Ridder. De Franse Imavov vocht een thuiswedstrijd en hij kreeg dan ook veel steun van het publiek. Dat hielp hem enorm met het ronde voor ronde afbreken van de Braziliaanse Borralho. Imavov won vier rondes bij elk jurylid doordat hij zijn opponent veel schade toebracht en de controle hield gedurende de hele partij. De Fransman vocht een zeer overtuigende partij en zag uiteindelijk zijn dominantie beloond worden met een overwinning op jurybeslissing.

Nadat Imavov eerder oud-kampioen Israel Adesanya al knock-out sloeg, weet hij nu zeker dat hij degene is die een titelgevecht moet krijgen. "Ik weet dat ik het verdien. Er is geen enkele twijfel. Borralho was tien jaar lang ongeslagen en ik heb wel van hem gewonnen. Ik heb hem niet alleen verslagen, maar het ook met stijl gedaan. Het is honderd procent zeker dat ik die kans op de titel verdien."

Reinier de Ridder

Voor De Ridder wacht nu een loodzware opgave in het Canadese Vancouver tijdens het UFC-evenement van 19 oktober. De Nederlandse vechter lijkt een finish nodig te hebben om over de prestatie van Imavov heen te kunnen. Dat lijkt voor De Ridder lastig, aangezien zijn tegenstander Hernandez op dezelfde vlakken uitblinkt. Beide vechters zijn van origine het sterkst tijdens het grondgevecht en het zal voor De Ridder lastig worden om de Mexicaan via een wurggreep te laten aftikken.