Remy Bonjasky heeft na breuk tussen Glory en Videoland nieuwe tv-baan te pakken: 'Vanavond gaan we los'

Nederland gaat vrijdag kennis maken met een opvallende en extreme sport: power slap. Daarbij geven twee personen elkaar om en om een klap. Bij Veronica wordt op 11 april 2025 de eerste uitzending van het programma Power Slap uitgezonden.

De presentatie van Power Slap is in handen van Remy Bonjasky en Mark Schaaf. Bonjasky kennen we uiteraard als voormalig kickbokskampioen, onder meer bij de organisatie K1, en als analist bij Videoland. Schaaf was daar presentator.

Dat streamingplatform werkt sinds kort echter niet meer samen met kickboksbond Glory, want die heeft de rechten verkocht aan platform DAZN. Niet getreurd voor Bonjasky, die tevens sportscholen heeft in Almere en Hilversum, want nu heeft hij dus een deal met Veronica.

Het gaat los

"Vanavond gaat het los!", schrijft Bonjasky op Instagram. "Samen met Mark Schaaf presenteer ik het nieuwe programma PowerSlap en ik verzorg ook het commentaar. PowerSlap is een opvallend nieuw fenomeen dat is overgewaaid uit Amerika, bedacht door UFC-president Dana White."

"Twee deelnemers staan tegenover elkaar en delen om beurten een klap uit. De spanning zit ’m in de impact, de techniek én het doorzettingsvermogen. De eerste aflevering is vanavond om 22:40 uur te zien bij Veronica. Benieuwd wat jullie ervan vinden – kijken jullie mee?"

Glory

De reacties op de aankondiging van Bonjasky zijn ongeveer fifty-fifty verdeeld tussen positief en negatief. De ene helft ziet Bonjasky liever als immer kritische en enthousiaste analist bij Glory-evenementen. De andere helft gunt hem dit nieuwe baantje ook wel. "Gewoon brood op de plank hoor, niks mis mee", schrijft iemand.

Chris Woerts

Eind 2024 kondigde sportmarketeer Chris Woerts al aan dat hij Power Slap op de Nederlandse buis wilde brengen. "Dat gaan we vanaf januari uitzenden", zei hij, al blijkt het dus drie maandjes langer te hebben geduurd. "Het is ongelooflijk populair in Amerika. Je hebt 30 seconden om te herstellen. En dan mag je zelf een klap uitdelen. Het wordt echt heel groot. We zoeken nog Nederlands talent."

Woerts is regelmatig te gast bij Vandaag Inside en de welbekende vaste gasten van dat programma lieten weten Power Slap een gek fenomeen te vinden. René van der Gijp is sceptisch: "Heb je dit bij je eigen vrouw geprobeerd? Het gaat niet werken, dit!" En Johan Derksen zegt: "Ik vraag me af of je dit soort dingen aan moet kopen. Ik vind het goedkoop amusement."