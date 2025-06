Rico Verhoeven denkt niet dat hij ooit zal gaan vechten met Jake Paul. De Nederlander vindt dat de verloofde van Jutta Leerdam geen natuurlijke zwaargewicht is. Francis Ngannou ziet Verhoeven wel als 'geschikte danspartner'.

In gesprek met NOS vertelt Verhoeven over een mogelijke partij met Jake Paul. De verloofde van Leerdam ging voor zijn partij met Mike Tyson eenmalig naar zwaargewicht, maar Verhoeven denkt niet dat die stap een lang leven beschoren is. "Ik weet niet of Jake Paul, zoals ik dat noem, de juiste danspartner is. Omdat Jake wel echt een maatje kleiner is. Hij is geen natuurlijk zwaargewicht. Geen natuurlijke grote jongen."

Als Verhoeven dan toch iemand van de familie Paul aan zou moeten pakken, dan zou de King of Kickboxing eerder kijken naar Jake zijn broer Logan Paul. "Zijn broer is overigens wel wat groter, maar die is niet meer heel actief in de vechtsport. Hij doet vooral dat WWE, wat overigens ook heel cool is." Logan Paul is op dit moment kampioen in de bekende Amerikaanse worstelorganisatie WWE.

Waar Verhoeven wel direct enthousiast van wordt, is een mogelijke partij met Francis Ngannou. De voormalig UFC-kampioen vocht meerdere bokspartijen en dat ziet de Nederlander ook wel zitten. "Ik zou hem een leuke danspartner vinden. Maar Anthony Joshua ga ik ook niet uit de weg. Dus ik sta daar zeker open voor." Verhoeven vecht zaterdag eerst om zijn zwaargewichttitel in Glory te verdedigen. Dat doet hij tegen de Russische voormalig middel- en lichtzwaargewichtkampioen Artem Vakhitov.

Ngannou was net zwaargewichtkampioen in de UFC geworden toen hij door stukgelopen onderhandelingen de MMA-organisatie verliet. De knokker uit Kameroen vocht daarna bokswedstrijden tegen Tyson Fury en Joshua, waarbij hij tegen laatstgenoemde knock-out ging. Verhoeven heeft al meermaals aangegeven dat hij een stap naar boksen meer ziet zitten dan een terugkeer in het MMA. De Nederlander vocht vroeg in zijn carrière al MMA-partijen.