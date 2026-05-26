De hele wereld leeft mee met Rico Verhoeven. Nadat zijn duel vroegtijdig werd gestopt door de scheidsrechter, kreeg de Brabander veel steun van zowel fans als (oud-)vechters. Maar de belangrijkste mensen zijn voor hem toch nog altijd zijn familie. Zijn zus Nadia steekt hem op indrukwekkende wijze een hart onder de riem.

Rico Verhoeven gaf heel lang stand in zijn epische clash tegen grootheid Oleksandr Usyk, en leek zelfs even op de winst af te stevenen. Maar de scheidsrechter besloot dat het vlak voor het eind van de elfde ronde wel mooi was geweest, en kende de Oekraïner de winst toe. Het leidde tot een stortvloed van reacties van mensen die het er absoluut niet mee eens waren. Ook Verhoeven gaf aan dat hij zichzelf ziet als 'ongekroonde koning'. Maar tussen alle commotie door ontvangt hij een zeer lieve steunbetuiging van zijn eigen zus.

'Hectisch en zwaar beladen'

"Lieve, lieve broer Rico Verhoeven", begint Nadia haar prachtige eerbetoon. "Wat ben ik onwijs trots op jou. Wat een jaar is het geweest… hectisch en zwaar beladen, mede door het overlijden van onze moeder. Zoveel bewondering voor jouw discipline, doorzettingsvermogen, veerkracht en vooral je harde werken."

Het verliezen van zijn moeder deed erg veel met Verhoeven, maar hij heeft nog altijd zijn familie om op terug te kunnen vallen. Zus Nadia was uiteraard van de partij in Egypte. "Je bent een echte winnaar en kampioen. Onze mams en jouw papa waren erbij en ik weet zeker dat ze met zoveel trots en liefde naar je kijken."

'Niets dan respect'

"En niet alleen zij… de hele wereld heeft jou gezien", vervolgt de 42-jarige Nadia. "Niets dan respect voor wie jij bent en wat jij hebt laten zien. Dankbaar om naast je te mogen staan en elkaar te steunen in de lows, maar zeker ook in de highs. Ik houd veel van je." Verhoeven heeft een uitstekende band met zijn oudere zus, en vindt de woorden maar wat mooi.

De 37-jarige topbokser reageert dan ook met drie veelzeggende hartjes. De steun kan hij op dit moment wel gebruiken. Het lieve bericht leidt ook tot een hele rits aan andere mooie berichten. Onder meer topschaatser Kjeld Nuis laat weten het bericht van Nadia 'super mooi' te vinden. Voor Verhoeven is de uitslag van het gevecht nu wellicht nog een bittere pil, maar in de ogen van zijn familie zal hij altijd een kanjer blijven.

