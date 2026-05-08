Rico Verhoeven zit in zijn laatste weken voor zijn spraakmakende boksgevecht met Oleksandr Usyk. Het 36-jarige vechtsporticoon hoopt een stukje Nederlandse geschiedenis te schrijven in Egypte. Daar moest de laatste maanden alles voor wijken. "Ik zal laten zien dat ik hier thuishoor."

Op 23 mei betreedt Verhoeven de ring in een historisch gevecht tegen de ongeslagen Oekraïense wereldkampioen. Dat gevecht zal plaatsvinden nabij de piramides van Gizeh, wat voor schitterende beelden zal zorgen. Vrijdag blikte een opgetogen Verhoeven vooruit op die zinderende clash, die hem letterlijk bloed zweet en tranen kostte.

"Het gaat er hard aan toe", verzucht Verhoeven. "Het gaat er echt hard aan toe. Dat is de enige manier natuurlijk, want je probeert zo goed mogelijk te simuleren zodat je geen verrassingen krijgt zodra je in de ring staat."

Favorietenrol voor Oleksandr Usyk

In de ogen van veel kenners geldt Usyk als topfavoriet, een rol die Verhoeven jarenlang droeg als hij de ring in stapte bij Glory als kickbokser. "Voor mij verandert er niet veel. Ik snap dat iedereen zegt: 'Je hebt niets te verliezen'. Feitelijk is dat misschien zo, maar zelf kijk ik daar niet zo naar", stelt Verhoeven.

"Ik verwacht gewoon het allerbeste van mezelf. Daarom heb ik mezelf opgesloten met het team de afgelopen maanden. Alleen maar gefocust op dit. Hameren, hameren, hameren… Oefenen, oefenen, oefenen… Dat is het. Er heeft best wel wat tijd ingezeten in het schakelen (van kickboksen naar boksen, red.)."

Mini-voordeel voor de Nederlander

Toch was het voor Verhoeven niet zo'n grote omslag, omdat hij al vijftien jaar lang puur op boksen trainde. In 2015 vocht hij ook een gevecht. Het is het enige ruwe materiaal van de Nederlander als bokser waar Usyk uit kan putten. "Hij zal wel degelijk een goed beeld hebben gekregen van wat en wie ik ben en hoe ik vecht", denkt hij.

"Wat het lastig maakt voor hem, is dat hij mij alleen maar ziet kickboksen. Het boksen is meer dan tien jaar geleden. Dat kan een voordeel zijn voor mij. Maar ik heb ook mijn gewoontes, die zal hij ook zien binnen mijn kickbokswedstrijden. Hij is een echte professional, ik verwacht niet dat hij mij onderschat", aldus Verhoeven. Hij kon op zijn beurt genoeg acties van Usyk zien. "Dat hebben we allemaal ontleed, uit elkaar getrokken."

Verhoeven tegen Usyk is ook een duel tussen twee doorzetters, die het vaak tot de laatste ronde volhouden. "Het is survival of the fittest, moge de beste winnen. Hij is superfit, ik ook", weet de Nederlander. "Ik vind zijn stijl supervet om te zien. Het is voor mij een eer om hier te staan, dat ik Nederland mag representeren op het allerhoogste niveau voor een wereldtitel. Dat is nog nooit gebeurd. Daar ben ik vooral heel trots op."

Andere wereld

Verhoeven merkt nog voordat hij voor het eerst heeft gevochten het verschil tussen boksen en kickboksen, de sport die hij jarenlang domineerde. "Het is wereldwijd veel groter, het heeft veel meer aanzicht", vindt hij. Wel begrijpt hij de kritiek dat hij als groentje ineens op het hoogste podium staat. Ook de gefronste wenkbrauwen van andere boksers snapt hij.

"Sommigen hebben zoiets van: hij slaat een paar plekken over. Dat begrijp ik. Alleen, ten eerste: het is niet aan mij. Het wordt opgepakt en dat willen ze tot de laatste druppel uitknijpen", beargumenteert The King of Kickboxing. Hij verwacht dan ook dat het groot, groter, grootst zal zijn in Egypte. "Supertof", noemt hij het strijdtoneel. "Te gek, voor de piramides. Buiten. Ja, superbijzonder. Ik voel me heel vereerd dat ik onderdeel mag zijn van een stukje geschiedenis."

Rico Verhoeven wil laten zien dat hij bokswaardig is

Wie al onderdeel daarvan is, is de legendarische Muhammad Ali. " Naar mijn mening was hij veel ver voor op zijn tijd. Ali was niet aan het vechten, hij was aan het schaken. Hij was zo slim", steekt Verhoeven de loftrompet. "Nu krijg je een schaakspel op het allerhoogste niveau", zegt hij over zijn eigen gevecht met Usyk. "Het is een hele grote uitdaging. Dat is wat ik natuurlijk wat ik altijd gezocht heb, binnen alles. Ook binnen het kickboksen."

"Ik probeer altijd die comfort weg te halen voor mezelf. Ik ben nooit een gevecht uit de weg gegaan, ik heb nooit een gevecht niet aangenomen", gaat Verhoeven verder. Maar deze is "de grootste" in zijn leven. Aan een voorspelling waagt hij zich niet. "Nooit gedaan, ook niet in het kickboksen. Het is niet aan mij om een soort Nostradamus uit te hangen. Ik heb geloof in mezelf, dat is genoeg. Ik weet: we hebben er alles aan gedaan om de beste versie van mezelf te kunnen zijn. Ik had niet meer kunnen doen dan dit. Ik ben nog verder gegaan dan ooit. Dat was ook nodig, om die extra stap te maken."

De laatste weekjes staan in het teken van rust en opladen. "Usyk zal ook alles gegeven hebben om de beste versie van hemzelf te zijn. En ik ga laten zien dat ik hier thuishoor."

Het gevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk is bij DAZN via pay-per-view bekijken.

