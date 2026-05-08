Rico Verhoeven staat voor het grootste gevecht uit zijn carrière. Op 23 mei neemt hij het op tegen de onbetwiste wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk. Dat is de start van een nieuw avontuur voor Verhoeven, die zijn oude liefde definitief vaarwel zegt.

Verhoeven schokte de vechtsportwereld in november vorig jaar, door zijn vertrek als kickbokser bij Glory aan te kondigen. Liefst twaalf jaar (4418 dagen) was hij de undisputed wereldkampioen zwaargewicht bij de organisatie. The Kick of Kickboxing vond het tijd voor wat nieuws. Zijn nieuwe uitdaging vond hij in de boksring.

Rico Verhoeven openhartig over boksen

De afgelopen maanden werkte Verhoeven hard aan de omslag naar het boksen. Voor hem ging een compleet nieuwe wereld open. "Het sparren is anders dan bij kickboksen", vertelt Verhoeven in aanloop naar zijn gevecht met Usyk op een persmoment. "Daar is het wat bruter, met het trappen en alles. Dat is mijn eerlijke mening. Het boksen is meer funest. Netjes, mooie bewegingen. En vooral lang. Verschrikkelijk lang", lacht hij.

"Het is een totáál andere sport. Ik snap dat voor de leek MMA, kickboksen en boksen allemaal vechten is. Maar het zijn drie totaal verschillende disciplines. Wat ik met boksen doe, kan ik niet bij het kickboksen doen. En andersom", stelt hij. "Ik ben vooral heel blij geweest met de tijd die ik heb gehad om me op deze wedstrijd voor te bereiden."

Einde verhaal als kickbokser

Verhoeven merkte in korte tijd wat zijn historische gevecht met Usyk losmaakte. "Boksen is wereldwijd veel groter, het heeft veel meer aanzien", vertelt hij. "Na de afgelopen zes maanden zie ik mezelf niet meer als kickbokser, maar het zijn wel mijn roots. Die zal ik nooit vergeten. Alleen het leven gaat door", verzekert de Nederlander.

"Laten we zeggen dat we een boek hebben", schetst Verhoeven. "Dit kickbokshoofdstuk is nu afgesloten, nu gaan we door. Ik ben mijn eigen levenswerk aan het schrijven. Nu is het hoofdstuk boksen, en er is ook nog een hoofdstuk acteren. En er komt nog zoveel aan wat ik nu nog niet kan vertellen."

Het gevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk is bij DAZN via pay-per-view bekijken.

