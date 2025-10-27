Rico Verhoeven is in de Verenigde Staten in een baanbrekende ontwikkeling gestapt. De Nederlandse kickbokser heeft een AI-versie van zichzelf laten maken om jonge vechters verder te helpen.

Verhoeven is op dit moment in Amerika om de technologische versie van zichzelf van dichtbij te kunnen aanschouwen. Op zijn Instagram deelt hij een aantal beelden waarop te zien is hoe de AI-versie tegen hem praat en hoe zijn bewegingen en spieren werden nagebootst in het technologische programma.

Ook is al te zien hoe talentvolle vechters training krijgen van de AI-versie van Verhoeven. De technologische versie van de Nederlander geeft tips hoe je het best kunt aanvallen en verdedigen in vechten en hij past zich ook aan aan wat iemand specifiek nodig heeft om beter te worden. Via The Kickboxing Society is de versie van Verhoeven gemaakt en het bedrijf gaat de tool verder uitrollen voor andere vechtsportliefhebbers.

'De toekomst is hier'

Verhoeven is zelf ook erg enthousiast over de nieuwe tool die hem in staat stelt om nog meer vechters te inspireren en te helpen. "De toekomst is hier", plaatst hij bij de reeks beelden van zijn AI-versie. "Binnenkort ben ik in staat om ook jou boksniveau elite te maken. Met de Kickboxing Society hebben we een AI-versie van mij ontwikkeld die je niet alleen een work-out kan geven. De AI-trainer kan ook je bewegingen bijhouden en je corrigeren, als dat nodig is."

Eigen vechtsportcarrière

Verhoeven is ook naar de Verenigde Staten getrokken omdat hij dit jaar niet meer de ring in zal gaan. In New York bezoekt hij dus de Kickboxing Society en traint hij onder andere met zijn goede vriend en de voormalig sterkste man ter wereld Eddie Hall. Ondertussen heeft Glory een aantal zwaargewichten binnengehaald die Verhoeven nog wel kent. Errol Zimmerman en Ismael Lazaar zullen in december terugkeren in de ring. Allebei de heren vochten al eens tegen Verhoeven. Zimmerman is zelfs de enige man die een knock-out over Verhoeven achter zijn naam heeft staan.