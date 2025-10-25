Kickbokskampioen Rico Verhoeven is een man van de wereld. De 36-jarige Brabander leeft helemaal voor de sport, maar weet dat hij daarvoor niet alleen maar thuis hoeft te blijven.

Het zwaargewicht pakte zijn koffers en reisde af naar de stad New York. Daar in de Verenigde Staten voelt hij zich wel in zijn element. New York heeft als bijnaam 'de stad die nooit slaapt' en Verhoeven geniet van die onophoudelijke energie.

Glory

In juni 2025 verdedigde hij zijn titel bij de kickboksbond Glory door te winnen van Artem Vakhitov. Voor de rest van dit jaar staat hij vooralsnog niet op de rol om weer in actie te komen, dus dit tripje staat verder geen voorbereiding in de weg.

Vermoedelijk zien we Verhoeven pas in 2026 weer in de ring stappen, tegen de winnaar van het toernooi Last Heavyweight Standing. De finale-avond daarvan zou in december 2025 plaatsvinden. De bond Glory besloot de deelnemers iets meer tijd te geven om bij te komen van eerdere gevechten, daarom is het verplaatst naar begin 2026.

New York

In diverse story's op Instagram laat Verhoeven beelden zien van wat hij in New York bezoekt en ziet. Zo is hij op het befaamde plein Times Square, waar het bulkt van de neonlichten, reclameborden en andere aandachtstrekkende items. Zo staat er een levensgrote pop van een gorilla op straat, gekleed in de Amerikaanse vlag.

Ook laat hij zien hoe New York er 's nachts in het donker uitziet, gefilmd vanuit een hoge etage. Maar natuurlijk moeten de spieren ook even worden aangespannen. In een ander filmpje toont hij enkele oefeningen, zoals push-ups en side planks.

Errol Zimmerman

In de categorie zwaargewichten krijgt Verhoeven bij Glory gezelschap van oudgediende Errol Zimmerman (39). Na tien jaar is hij terug bij Glory. Hij vocht al enkele keren tegen Verhoeven en won eenmaal.

Zijn coach Nick Hemmers legt tegenover Vechtsport.info uit wat de plannen "Errol is onderweg naar Nederland. Morgen start zijn trainingskamp en hij is supergemotiveerd", legt hij uit. "Hij wil Rico nog één keer pakken."