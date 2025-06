Hoewel zwaargewicht Rico Verhoeven zaterdag zijn klasse bewees door voor de veertiende keer wereldkampioen kickboksen bij Glory te worden, heerste er veel kritiek op hem. Gelukkig kon de Nederlandse kampioen rekenen op onvoorwaardelijke steun van Naomy van Beem, zijn verloofde. In een openhartig bericht op Instagram bedankt hij haar.

Al meer dan 4000 dagen is de inmiddels 36-jarige kickbokser de regerend wereldkampioen. Toch waren de reacties verdeeld nadat hij zaterdag opnieuw zijn klasse bewees tegen de Rus Artem Vakhitov. Tijdens het gevecht stond, naast wat boegeroep, een deel van het publiek op en verliet vroegtijdig de zaal, omdat het gevecht 'saai' zou zijn. Ook was er kritiek op 'zijn keuze' qua tegenstander onder andere zwaargewichten, omdat Vakhitov normaliter in een lagere gewichtsklasse uitkomt.

Oud-topvechter uit kritiek op Rico Verhoeven: 'Op deze manier zijn mensen hem straks snel vergeten' Remy Bonjasky zag hoe Rico Verhoeven zaterdagavond onder luid boegeroep van de fans van Artem Vakhitov won. De Nederlandse wereldkampioen prolongeerde zijn titel, maar Bonjasky uit kritiek op de manier waarop dat gebeurde.

Openhartig bericht

Toch waren er ook genoeg mensen die hun bewondering uitspraken voor de kickbokser en hem feliciteerden, waaronder zijn bekende vrienden Timor Steffens, Joseph Klibansky en Eddie Hall. Daarnaast kan de wereldkampioen altijd rekenen op steun, in goede en slechte tijden van zijn verloofde. In een openhartig bericht op Instagram bedankt hij Van Beem dan ook voor haar onvoorwaardelijke support met liefdevolle foto's.

"Steun is alles wat we nodig hebben in het leven, iemand die zegt dat ze er voor je zijn, wat er ook gebeurt, en dat ook laat zien," schrijft de veertienvoudig-kampioen in het zwaargewicht bij liefdevolle foto's van hem en Van Beem.

Ongezond eten

Het zwaargewicht, dat er van overtuigd is als wereldkampioen afscheid te zullen nemen bij Glory, geniet sinds zijn winst van allerlei cheatmeals. Wekenlang moest hij zich aan een strak dieet met veel kwark en groenten houden. Hij was dan ook wat afgevallen voor het gevecht. Maar nu is het tijd om lekker ongezond te snacken, en dat doet de kickbokser dan ook. Na zijn winst deelde hij al video's, waarop te zien was hoe hij in de rij stond bij een fastfoodketen en genoot van een flinke hamburger.

Rico Verhoeven trakteert zichzelf nadat hij eerder excuses maakt na gewonnen wereldtitel Rico Verhoeven is voor de dertiende keer wereldkampioen geworden bij Glory. Hij verdedigde zaterdag zijn titel met succes. The King Of Kickboxing was een maat te groot voor uitdager Artem Vakhitov. De Nederlandse vechtersbaas vierde zijn titel met een vette hap.

Maar, daar bleef het niet bij. De kickbokser neemt het er lekker van nu hij even zijn rust kan pakken. Op Instagram deelde hij maandag een video waarop te zien was hoe hij een aantal witte bolletjes met chocoladepasta een het smeren was. Aan de geluiden die hij daarbij maakte, was duidelijk te horen dat hij enorme zin had om deze zoete maaltijd te verorberen.