Rico Verhoeven is voor de dertiende keer wereldkampioen geworden bij Glory. Hij verdedigde zaterdag zijn titel met succes. The King Of Kickboxing was een maat te groot voor uitdager Artem Vakhitov. De Nederlandse vechtersbaas vierde zijn titel met een vette hap.

Het was zijn uitstekende uithoudingsvermogen waarop Verhoeven er echt bovenuit stak. Zijn Russische tegenstander leek het steeds zwaarder te krijgen naar mate het gevecht vorderde. De 36-jarige Verhoeven had het gevecht tijdens Glory 100 volledig in de hand. Vakhitov, zeker in de laatste ronde, voornamelijk aan het verdedigen.

Rico Verhoeven ontvangt mooie woorden van verloofde Naomy van Beem na nieuwe wereldtitel: 'Belachelijk trots' Rico Verhoeven heeft zijn Glory-wereldtitel met succes verdedigt. Hij was gedurende vijf rondes veel te sterk voor Artem Vakhitov. De Nederlandse vechtersbaas wordt voor de dertiende keer wereldkampioen bij Glory. Zijn verloofde Naomy van Beem is enorm trots.

Vette hap

In de ring kan ieder extra grammetje lichaamsvet en spier het verschil tussen winst en verlies zijn. De tijd van voedingsschema's is dan ook even voorbij voor Verhoeven. Hij vierde zijn overwinning met een tripje naar de McDonalds. Zijn half bebloede oogkassen zijn nog amper opgedroogd of Verhoeven staat klaar voor de vette hap.

"Yo guys, ik ben hier zó klaar voor", vertelt hij in het Engels op zijn Instagram Stories. Verhoeven staat midden in de nacht voor de keuze welk voordeelmenu hij aan gaat schaffen. Opvallend is dat hij de bestelling niet laat bezorgen om deze vervolgens op een rustig plekje op te eten. In tegendeel, op de achtergrond zijn zelfs fans en andere hongerige klanten te zien.

Een video later heeft Verhoeven het grootste gedeelte van zijn hamburger al naar binnen gewerkt. Met een kreun van geluid spreekt hij uit: 'Oh, I love it'.

Wereldkampioen Rico Verhoeven richt zich snel tot 'teleurgestelde fans': 'Sorry' Kickbokser Rico Verhoeven verdedigde zaterdagavond zijn heavyweight-wereldtitel tijdens Glory 100. Maar niet alle fans in Rotterdam Ahoy genoten van zijn zege op de Rus Artem Vakhitov. "Iedereen mag een mening hebben over de wedstrijd", richtte de Nederlander zich direct na afloop tot de aanwezige toeschouwers in de zaal.

Excuses

Voor veel vechtsportfans was het duel tussen Verhoeven en Vakhitov niet het spektakel waarop ze hoopten. De Nederlandse vechtersbaas richtte zich na de overwinning richting het publiek. "Sorry als ik jullie niet het gevecht heb gegeven waarop jullie hoopten. Maar dit was een schaakwedstrijd op het hoogste niveau."

"Ik ben er ook vooral voor mezelf", zei Verhoeven op de persconferentie. "Maar ik ben er ook voor de fans. Iedereen mag een mening hebben over de wedstrijd. Maar ik kan er niet zo veel mee."