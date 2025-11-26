Conor McGregor liet vorige week weten dat hij 'geheeld' is door zijn spirituele reis in Mexico. Zijn rivaal Khabib Nurmagomedov is echter niet onder de indruk van de Ier en haalt naar hem uit op social media. Doordat McGregor hier weer op reageert, lijkt hun vete jaren na hun titelgevecht een nieuw hoofdstuk te krijgen.

McGregor en Nurmagomedov hebben nog altijd het record van het meest bekeken UFC-gevecht ooit voor hun titelgevecht in Op 7 oktober 2018 stapten de Ier en de Rus de kooi in nadat ze elkaar wekenlang verbaal en fysiek hadden geterroriseerd. Nurmagomedov hield zijn lichtgewichttitel door McGregor af te laten tikken in de vierde ronde van hun partij. Vervolgens sprong de Rus de kooi uit om het team van de Ierse superster aan te vallen. De strijd tussen McGregor en Nurmagomedov wordt nog altijd gezien als één van de verhitste rivaliteiten in de UFC-historie.

Voor McGregor was het vier jaar geleden de laatste keer dat hij de UFC-kooi instapte. In de afgelopen jaren stond hij vooral bekend om zijn uitbundige feestgedrag en zijn escapades met andere vrouwen, maar volgens de Ier is dat sinds vorige week voorbij. McGregor liet op zijn X-pagina weten dat hij op een spirituele trip naar Mexico is geweest. Daar zou hij 'zijn eigen dood en Jezus hebben gezien' waardoor hij nu 'gered' is en een compleet nieuw mens. Zijn rivaal Nurmagomedov gelooft het echter niet zo.

'Mexico heeft je niet geholpen'

Nurmagomedov plaatste woensdag een bericht op X met daarbij een foto van McGregor die naar adem hapt na hun gezamenlijke partij. Daarbij zet hij een duidelijke tekst. 'Mijn teller staat op 56 voormalig drugsverslaafden die ik heb geholpen in mijn herstelklinieken in het Russische Dagestan', zo doelt Nurmagomedov op het vermeende drugsgebruik van de Ier. 'Kom naar Dagestan McGregor, ze zullen daar voor je zorgen. Mexico heeft, zo ver ik kan zien, niet erg geholpen.'

My count is 56 former drug addicts, at my rehabilitation centers in Dagestan, that I treated.

Come to Dagestan @TheNotoriousMMA they'll take care of you here.

Mexico didn't help you, as far as I can see. pic.twitter.com/yZBc8gmkob — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) November 26, 2025

'Ik heb medelijden met je familie'

Van die reactie was McGregor niet gediend. 'Wie zal ik daar ontmoeten, want jij zal het niet zijn', zegt McGregor met een bijgevoegde afbeelding waarop te zien is dat Nurmagomedov zijn Instagram-account vanuit de Verenigde Arabische Emiraten opereert. 'Je kan mij niet voor de gek houden met jouw leugens. Belastingvluchteling die je bent. Ik bid voor je arme familie. Ik bid voor je terwijl jij liegt. Je zou eens eerlijk moeten zijn.'

And who will I be meeting there because it wont be you lol



You can’t scam me with your lies.



You tax dodging scammer on the run.



🇦🇪🏃💨



Your poor family, I pray.



I pray for your constant lies.



I pray I pray I pray. While you lie.



You should just be honest because… pic.twitter.com/aRMeulz4yO — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 26, 2025

