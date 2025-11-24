Conor McGregor meldde zich zondag weer op X na een rustperiode van social media. De Ier onthulde direct waarom hij niet op de socials te zien was. McGregor onderging een speciale behandeling in Mexico waar hij naar eigen zeggen 'Jezus en zijn eigen dood' heeft gezien.

'Hallo allemaal. Ik ben terug', begint McGregor het betoog over zijn behandeling in Mexico via X. 'Ik ben gezegend dat ik een paar van de meest vooruitstrevende dokters heb mogen ontmoeten en een serie behandelingen heb mogen ondergaan om mijn trauma's te verwerken. Ik ben naar Tijuana in Mexico gereisd om daar een medische behandeling te ondergaan met Ibogaïne.' Dit laatste is een speciale plant waarvan een stofje in de stam hallucinaties opwekt.

Volgens McGregor is hij een compleet nieuw mens sinds de behandeling. 'Het was ongelofelijk, intens en het heeft absoluut mijn ogen geopend. Ik heb mijn eigen dood kunnen zien. Ik zag wanneer het ging gebeuren en wat voor impact het op mijn kinderen had. Ik keek van boven op mezelf neer toen het gebeurde en daarna zag ik het vanuit mijn doodskist. God kwam toen bij me met de heilige geest. Ik heb het licht gezien. Jezus kwam naar beneden vanuit de hemelse witte traptreden en gaf mij de kroon.'

Hey guys, I am back. ❤️



I was blessed to meet the most forward thinking doctors from Stanford University and undergo a series of treatments to address trauma.



I travelled to Tijuana Mexico and underwent Ibogaine treatment at AMBIO.



Watch the @netflix documentary just… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 23, 2025

'Toen ik wakker werd, was ik mezelf weer'

McGregor geeft aan dat hij is gered door de behandeling. 'Mijn brein, mijn hart en mijn ziel. Ik ben genezen. Ik ben 36 uur in behandeling geweest voor ik eindelijk kon rusten. Toen ik wakker werd, was ik mezelf weer. De meest verhelderende en openbarende ervaring die ik ooit heb gehad. Deze behandeling is zijn gewicht in goud waard. Het is héél erg zwaar, maar als wederdienst heeft het mijn leven en familie echt veranderd. Bedankt voor al de informatie. Ik ben mezelf weer en daar gaat de wereld nog van genieten.'

McGregor

McGregor is nog altijd één van de grootste sterren die de UFC ooit heeft gehad, maar inmiddels heeft hij al vier jaar niet gevochten. In die tijd kwam hij buiten de octagon vooral in het nieuws vanwege incidenten. Zo sloeg hij bijvoorbeeld iemand knock-out in een nachtclub in Ibiza en werd hij meerdere keren gefotografeerd terwijl hij met andere vrouwen bezig was terwijl hij al sinds zijn jeugd een vrouw thuis heeft. McGregor geeft zelf regelmatig aan dat hij dolgraag terug wil keren in de UFC. Zo hoopt hij op het aankomende UFC-evenement op het terrein van het Witte Huis te mogen vechten.