Een heftige mededeling uit de vechtsportwereld. Glory heeft bekend gemaakt dat voormalig kickbokser Vladimir Tok (echte naam Vladimir Toktasynov) op 36-jarige leeftijd is overleden aan een hartstilstand.

De organisatie schrijft: 'We zijn diep bedroefd door dit plotselinge nieuws en zullen ons zijn tijd in de Glory-ring en zijn lange, toegewijde carrière in Europa altijd blijven herinneren. Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn familie, vrienden en teamgenoten in deze moeilijke tijd.'

Tok sprak de afgelopen periode over een comeback en stond een paar weken terug zelfs nog in de ring. Hij vocht tegen Benjamin Adegbuyi, die ooit nog tegen Rico Verhoeven streed om de wereldtitel bij Glory. De Roemeen vindt het ook moeilijk te beseffen dat zijn tegenstander er niet meer is: 'Ik kan niet geloven dat we een paar weken geleden nog in de ring stonden en nu dit...'

Slechte periode

Toktasynov vocht 71 keer, waarvan de Duitser 51 keer won. 28 keer eindigde een winnend gevecht van hem in een knock-out. Zijn record bij Glory was wat minder indrukwekkend: enkel twee nederlagen. De geboren Kazach verloor bijna al zijn recente gevechten. Hij was 1,89 meter en woog liefst 110 kilo.

Twee maanden geleden schreef Tok nog het volgende op Instagram: 'Ik kan niet wachten om weer te vechten. Stuur me eindelijk eens een berichtje. Ik vecht, ongeacht wie.' Volgens Vechtsport Info waren veel fans verbaasd dat de vechter niet werd gevraagd voor het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing van Glory.

Last Heavyweight Standing

Dat is een toernooi bij Glory met veel van de beste kickboksende zwaargewichten ter wereld. Er vallen telkens vechters af, tot er nog maar één over is. Diegene kroont zich tot winnaar van het toernooi en mag het in 2026 opnemen tegen Verhoeven om de wereldtitel bij Glory. De Nederlander heeft de gordel al twaalf jaar in handen.