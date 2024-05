Tyson Fury tegen Oleksandr Usyk: zoveel geld ontvingen de boksers voor Ring of Fire

Tyson Fury en Oleksandr Usyk boksten zaterdag tegen elkaar in wat een van de grootste partijen van de laatste jaren bleek te worden. Usyk won de wedstrijd waarbij nogal wat op het spel stond. Hij kreeg zo ongeveer alle relevante titels omgehangen. Beide vechters ontvingen bovendien een enorm bedrag.

Fury, die zichzelf Gypsy King noemt, was voorafgaand aan het duel de kampioen van de bond WBC. De Oekraïense topvechter Usyk had bij drie andere bonden de zwaargewichttitel in handen. De winnaar van deze monsterclash is de zogeheten 'undisputed champion': de kampioen van alle bonden tegelijk, zodat er geen twijfel bestaat over wie de beste is. Dat werd dus Usyk, na een heerlijk gevecht in Saoedi-Arabië.

Fury versus Usyk

De 35-jarige Fury is 2,06 meter lang, de 37-jarige Usyk is 1,91 meter. Niet alleen in lengte is Fury de meerdere: de Engelsman heeft ook een grotere reputatie. Dat hangt samen met zijn gedrag. Fury is extravert, vaak een tikje gek, duikt aldoor op in de Britse roddelbladen en krijgt als Engelsman nu eenmaal automatisch meer aandacht van grote Engelstalige media dan iemand uit een ander deel van de wereld. Usyk is wat stiller en heeft momenteel gezien de oorlog in Oekraïne ook wat andere dingen aan zijn hoofd, dan de getapte jongen uithangen.

Hoeveel verdienen Tyson Fury en Oleksandr Usyk

Dat verschil in populariteit en mediastatus vertaalt zich in het prijzengeld. Volgens Daily Mail krijgt Fury sowieso 81,5 miljoen Britse pond voor het gevecht, ongeacht de nedelaag. Dat is 95 miljoen euro.

En als het lekker loopt met de pay-per-view verkoop (het aantal mensen dat betaalt om toegang te krijgen tot een stream van het gevecht), kan het oplopen tot over de 100 miljoen pond. Van de totale geldpot die over de boksers wordt uitgestort, pakt Fury zeventig procent, aldus de krant. De overige dertig procent is dus voor Usyk, wat neerkomt op ongeveer 30 miljoen pond. De winnaar van het duel lijkt dus minder te krijgen van de verliezer.